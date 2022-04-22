母親節減價｜永安名牌廚具家品38折起　意大利煎鑊+高身湯煲$568

適逢母親節將至，加上消費券及防疫政策放寬，港人的消費力大增。永安百貨正進行大減價優惠，各部門推出大量優惠產品，購物滿$1000更可享「消費券額外賞」優惠，滿$1500更享「母親節即減優惠」，換句話說折上折更抵買！



隨著防疫政策放寬，港人紛紛走到街上享受久違的戶外娛樂，購物消費當然少不了。永安百貨近日推出「消費券額外賞」及「母親節即減優惠」，為母親送上名牌廚具也是不錯選擇，以特福靈巧疊疊鑊紫色4件裝為例，由原價$1358減至$1019，若使用消費券購物再額外95折，只需要付$968，比原價平了$390。

請按圖看減價鍋具、煮食用具：

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請按圖看減價刀具、砧版、濾水器等：

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2大推廣優惠詳情：

1. 消費券額外賞

於分店單一購物淨額滿$1,000或以上，並以支付寶香港 / WeChat Pay HK / 八達通 / Tap & Go「拍住賞」付款，即享額外95折優惠。優惠至2022年5月2日。



2. 母親節即減優惠

由即日起至2022年5月9日，凡於各分店或永安網店購買指定貨品每滿$1,500（淨值及以單一發票計算），即減$50，最高減$250。

