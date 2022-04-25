便利店優惠｜全線分店咖啡$6/杯！3日限定優惠　冷熱同價不限口味

【便利店咖啡優惠】7-11便利店優惠，一連3日優惠價發售即磨咖啡$6/杯，不限凍熱款式、全線適用，即睇下文留意優惠詳情！

便利店優惠｜全線分店咖啡$6/杯！一連3日/冷熱同價不限口味

（7-11圖片）

為慶祝分店數量達600間，7-Eleven自家品牌7CAFÉ推出一連3日超抵咖啡優惠，由2022年4月27至4月29日，可以$6優惠價於全線7CAFÉ享用任何即磨咖啡，任何口味都有份，冷熱同價，有興趣的大家記得留意喇！

7-Eleven 7CAFÉ一連3日咖啡優惠

「打打氣 醒神啲」即磨咖啡限定優惠

優惠日期：2022 年 4 月 27 日早上 7 時至 4 月 29 日

地點：全線7-11門市，不適用於指定香港及澳門店，包括 7CAFÉ+、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及澳門國際機場客運大樓離境層分店

備註：不可與加錢套餐優惠同時使用

