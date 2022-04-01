天氣漸佳，好多新人都打算籌辦婚禮，宴請親朋戚友共聚一堂，不過有位新娘疑似「太興奮」，在婚宴聚餐食物中偷加1樣東西，令到場親友心悸狂嘔，更須送院治療！

新娘在婚宴聚餐食物中偷加料！1樣東西導致親友心悸狂嘔送院治療

42歲新娘Danya Shea Svoboda與新郎Andrew Svodoba在2月19日於佛羅里達州朗伍德（Longwood）舉辦婚禮，當時宴請親朋戚友到場觀禮。眾人聚餐慶祝時，多名享用餐點的賓客陸續出現亢奮、狂嘔、恍神、口乾舌燥、心悸等不良反應，有現場賓客表示感覺怪怪，「好似進食了什麼藥物」，其後更需要緊急送院治療。

（示意圖）（圖片來源：Unsplash@mirandanene）

據報道，當時緊急到場的救護員指出，他們的症狀與使用非法毒品的人相類似。隨後當地警方接手調查，發現曾經使用的餐具及千層麵內均被檢驗出大麻成份，有3名賓客的尿液對四氫大麻酚（THC）呈陽性，亦有賓客指目睹餐點供應商Montrinice Bryant曾於食物添加「綠色物體」，讓警方懷疑是食物添加大麻引致的一場事件。

（圖片來源：Unsplash@mrbrodeur）

警方隨後盤問Danya Shea Svoboda與新郎Andrew Svodoba這對新人，新郎Andrew一臉茫然，直到調查後新娘Danya才承認曾同意Montrinice Bryant在食物中加料。報道指，當地警方已以「重大過失」與「擅改食物」對兩人進行起訴。兩人現已認罪並獲准保釋，至於犯案動機及刑責，則有待預計6月開庭時公開。