人氣薄餅店Dough Bros進駐西貢開分店！必試酸種Pizza/爆餡炸冬甩

【西貢美食】人氣薄餅外賣專門店「Dough Bros Pizza & Doughnuts」在港島區有多間分店，最近宣布即將進駐西貢開分店！餐廳主打即叫即製的手工酸種薄餅，以及爆餡足料冬甩，假日去西貢的美食清單又多一個！

人氣薄餅外賣專門店「Dough Bros Pizza & Doughnuts」在港島設有多間分店，主打即叫即製的手工酸種薄餅，以及即炸爆餡冬甩。最近，Dough Bros宣布將在西貢開設分店，更是首間港島區以外的分店，住新界和九龍的朋友以後不用再過海都食到！

Dough Bros必試招牌酸種Pizza，採用有機歐洲麵粉，並以酸種麵糰手工製作而成，口感煙韌，外脆內軟！酸種Pizza設有多款不同口味，包括卡邦尼風味、經典辣肉腸、黑松露、BBQ雞肉、蕃茄芝士等，另有素食款式，價錢由$118至$178不等。

另外，酸種Pizza可以選擇加配沾醬，如香草蒜蓉醬、松露醬、酸辣醬、煙燻BBQ醬等，更添特色風味。

店內的炸冬甩（$38/1個；$98/3個；$178/6個；$348/12個）同樣是人氣產品，設有多款口味，包括Nutella榛子醬、焦糖、原味、吉士、檸檬、黃梅醬、士多啤梨果醬、藍莓果醬及咖啡味等，同樣是即叫即炸，撕開內餡有爆漿效果，超邪惡！

Dough Bros Pizza & Doughnuts

西貢店

地址：西貢萬年街102號

開幕日：待公佈



西環店

地址：西環北街4-8號地舖

電話：2345 3589

營業時間：11:30-23:00



皇后大道東店

地址：灣仔皇后大道東25號地舖

電話：2301 1302

營業時間：11:30-23:00



鰂魚涌店

地址：鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈地下7號舖

電話：2870 0411

營業時間：11:30-23:00



荷里活道店

地址：中環荷里活道68-70A號地舖

電話：2398 9042

營業時間：11:30-23:00



跑馬地店

地址：跑馬地奕蔭街38-42號地舖

電話：2760 4555

營業時間：11:30-23:00



皇后大道中店

地址：中環皇后大道中151-155號地舖

電話：2301 1969

營業時間：11:30-23:00



北角店

地址：北角宏安道18號威德閣地下5號舖

電話：2711 1886

營業時間：11:30-23:00

