日式放題2022|全港8大日式放題人均$189起！無限時/任食生蠔/拖羅

【日式放題2022】全港8間日式放題推介一文睇清！晚市恢復堂食，又是時候約朋友去吃一頓豐盛的晚餐！今次記者整合全港8大$300以下抵食日式放題，最平人均$189起，歎到各款壽司、刺身、串燒等，更可以任食拖羅、生蠔等，即睇8大抵食日式放題推介！

日式放題2022｜全港8大抵食日式放題！任食拖羅/生蠔 人均$189起

（圖片來源：極上帝王水產）

日式放題2022【1】極尚大喜屋：任飲日本酒

大喜屋集團專營日式放題，設有不同副線品牌及分店，是不少香港人食放題的首選。位於銅鑼灣的極尚大喜屋日本料理，供應多款任食日式料理，包括刺身、燒物、炸物及壽司等，更可以任飲日本清酒、梅酒及燒酒。晚市每位再送Häagen-Dazs或MÖVENPICK雪糕。收費以午市及晚市劃分，可以自選2小時任食，人均最平$208起。

日式放題2022【1】極尚大喜屋

地址：銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期9樓

電話：3188 8838

價格：（午市）成人$208起、小童$158；（晚市）成人$228起

*另收加一服務費



日式放題2022【2】樂天大喜屋：午市食足3小時

位於旺角的樂天大喜屋為大喜屋集團的副線，供應一系列壽司、刺身、串燒、日式一品料理等，晚市每位會送Häagen-Dazs或MÖVENPICK雪糕1杯。價錢方面，以午市及晚市劃分，午市更可食足3小時，人均最平$208起。

日式放題2022【2】樂天大喜屋

地址：旺角彌敦道601號創興廣場2樓

電話：3188 8818

價格：（午市）成人 $208起、小童 $158；（晚市）成人$228起

*另收加一服務費



日式放題2022【3】漁屋日本料理：日式及鐵板燒放題

漁屋日本料理設有日式放題，任食多款壽司、刺身、串燒、炸物等，以午市及晚市劃分，人均最平$268起！同時設有鐵板燒放題，同樣設午市及晚市，人均最平$298起。日式放題及鐵板燒放題如同樣可以食足3小時，慢慢歎都無問題！

日式放題2022【3】漁屋日本料理

本店：荃灣楊屋道18號荃新天地二期UG09-11號舖

電話 : 2481 2688

別館：荃灣楊屋道8號如心廣場1樓118號鋪

電話 : 2400 9099

別館：大埔安慈路1號海寶花園地下8A-9A號鋪

電話 : 2724 4808 / 2724 4828



價格：

午市：（日式放題）成人$268／小童$168；（鐵板燒放題）成人$298／小童$178

晚市：（日式放題）成人$268起／小童$168；（鐵板燒放題）成人$298起／小童$178

*星期五至日、公眾假期前夕及當日每位+$20／另收加一服務費



日式放題2022【4】大瀛喜日本料理：生日優惠/全單9折

大瀛喜日本料理設任飲任食日式放題，供應多款刺身、壽司、炸物、燒物等，同樣以午市及晚市劃分，午市可食3小時，最平人均$218起，晚市人均$238起。更特設生日優惠，4位至6位惠顧可獲贈生日蛋糕1個或香檳1枝；8位或以上可享全單9折。

日式放題2022【4】大瀛喜日本料理

地址：旺角彌敦道655號5樓

電話：3621 0901 / 3621 0902

價格：（午市）成人 $218起、小童 $158；（晚市）成人 $238起、小童 $158

*另收加一服務費



日式放題2022【5】神戶屋日韓放題：午市5小時/生日優惠

神戶屋日韓放題午市時段足足可歎足5小時！餐廳除了供應一系列刺身、壽司、小食、日式料理外，更設有韓式料理及雞煲等。午市人均最平$189起，而晚市最平人均$229起。同時設有生日優惠，每4位送半位、8位送1位。

日式放題2022【5】神戶屋日韓放題

地址：旺角西洋菜南街1號兆萬中心8樓

電話：2770 1000／6731 2983（Whatsapp）

價格：（午市）成人 $189起；（晚市）成人 $229起

*星期五、六、日、公眾假期前夕及當日每位+$20／另收加一服務費



日日式放題2022【6】極上帝王水產：午市6小時/生日優惠

極上帝王水產設午市無限時任食放題，人均最平$229食足6小時！放題供應一系列刺身、壽司、小食、日式料理，更有磯燒海鮮、燒肉及火鍋等。晚市最平人均$249起，同時設有生日優惠，4位送半位，8位送1位，提前訂座可享95折。

日式放題2022【6】極上帝王水產

地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心9樓

電話：2111 1821／6908 7166（Whatsapp）

價格：（午市）成人 $229起；（晚市）成人 $249起

*星期五、六、日、公眾假期前夕及當日每位+$20／另收加一服務費



日式放題2022【7】御滿屋日本料理：任食大拖羅

御滿屋日本料理供應的日式放題設有4個等級，可以任飲任食77至124款食物及飲品，而等級B-D更分別可任食大目吞拿魚、中拖羅及大拖羅。最平人均$198起。

日式放題2022【7】御滿屋日本料理

地址：旺角彌敦道665號胡社生行1樓

電話：3622 3338／3622 3336

價格：（午市）成人 $198起；（晚市）成人 $238起

*另收加一服務費



日式放題2022【8】瀛豐放題料理專門店：88折/日泰主題

瀛豐放題料理專門店以日式料理及泰式美食為主題，供應刺身、壽司、炸物、和食，以及泰式小炒、泰式燒物等，最平人均$189起，訂座可享88折。另可加$138升級，任食任飲愛爾蘭即開生蠔、海膽帶子刺身、Blanc1664生啤、Asahi生啤。

日式放題2022【8】御滿屋日本料理

地址：銅鑼灣駱克道491-499號京都廣場10樓全層

電話：9690 1733

價格：（午市*只限星期五、六、日）成人 $189起；（晚市）成人 $189起

*另收加一服務費

