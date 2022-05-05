【信用卡迎新優惠】信用卡迎新優惠豐富，銀行提供飛行里數及現金回贈外，推出不同類型的信用卡迎新禮品，信用卡迎新優惠包括電器、廚具、優惠券等。內文精選14大信用卡迎新優惠及迎新優惠禮品比較，有信用卡迎新優惠送過濾飲水機或BRUNO電熱鍋！

信用卡迎新優惠14大精選！

迎新優惠禮品比較 送過濾飲水機/電熱鍋

信用卡迎新優惠【1】Citi Cash Back Card 信用卡

年費：免首年年費

迎新禮品：$800現金回贈 及 首兩期月結單利息全額回贈

簽帳要求：3個月內簽帳滿$8,000

年薪要求：12萬

（圖片來源：Citibank）

信用卡迎新優惠【2】Citi Rewards Card 信用卡（Visa / Master）

年費：免首年年費

迎新禮品：$800現金回贈（200,000積分）及 首兩期月結單利息全額回贈

簽帳要求：3個月內簽帳滿$8,000

年薪要求：12萬

信用卡迎新優惠【3】Citi Rewards Card 信用卡（銀聯）

年費：免首年年費

迎新禮品：頭兩期月結單利息全額回贈 及 HKTVmall額外10%折扣（首12個月內）

簽帳要求：3個月內簽帳滿$8,000

年薪要求：12萬

信用卡迎新優惠【4】Citi HKTVmall 信用卡

年費：免首年年費

迎新禮品：$800現金回贈（200,000積分）及 首兩期月結單利息全額回贈

簽帳要求：N/A

年薪要求：12萬

（圖片來源：Citibank）

信用卡迎新優惠【5】Citi 八達通白金卡

年費：免首年年費

迎新禮品：$800現金回贈（200,000積分）及 首兩期月結單利息全額回贈

簽帳要求：3個月內簽帳滿$8,000（須包括最少1次$500自動增值交易）

年薪要求：12萬

（圖片來源：Citibank）

信用卡迎新優惠【6】信銀國際Motion信用卡

年費：免首年年費

迎新禮品：高達HK$1,000現金回贈：

首5個月內食肆及網上簽賬額外6%現金回贈（每月回贈上限HK$200）

簽帳要求：N/A

年薪要求：15萬

（圖片來源：中信銀行）

信用卡迎新優惠【7】信銀國際大灣區雙幣信用卡

年費：免首年年費

迎新禮品：

（1）高達$1,200銀聯雲閃付APP流動支付/人民幣簽賬現金回贈 或

（2）高達$800現金回贈

簽帳要求：

（1）沒有簽賬要求 或

（2）迎新簽賬期內簽滿HK$8,000或以上

年薪要求：15萬

（圖片來源：中信銀行）

信用卡迎新優惠【8】EarnMORE銀聯卡

年費：免首2年年費

迎新禮品：

（1）飛利浦即熱過濾飲水機 或

（2）Hyundai冷暖空氣淨化三合一無扇葉風扇 或

（3）$500現金回贈 或

（4）高達$90,000免息免手續費現金分期套現 或

（5）全日制學生：簽$2,000送$200現金回贈

簽帳要求：90日內簽滿$8,500（部份不適用）

年薪要求：15萬

（圖片來源：安信）

信用卡迎新優惠【9】WeWa銀聯卡

年費：免首2年年費

迎新禮品：

（1）BRUNO多功能電熱鍋 或

（2）$900現金回贈（基礎$500+網上申請批卡優惠$400） 或

（3）高達$90,000 免息免手續費現金分期套現 或

（4）全日制學生：簽$2,000送$200現金回贈 兼 免首5年年費

簽帳要求：90日內簽滿$8,500（部份不適用）

年薪要求：N/A

（圖片來源：安信）

信用卡迎新優惠【10】DBS Live Fresh Card

年費：免首2年年費

迎新禮品：

（1）$1,000「一扣即享」金額（兩個階段推送） 或

（2）$1,000 Klook禮遇 或

（3）$1,000 Home+禮遇 或

（4）現有客戶：$200任何商戶「一扣即享」金額

簽帳要求：3個月內簽滿$6,800；或3個月內簽滿$4,800

年薪要求：15萬

（圖片來源：星展銀行）

信用卡迎新優惠【11】大新ONE+ Titanium 信用卡

年費：免首2年年費

迎新禮品：

（1）Sony WF-SP800N 或

（2）$800現金回贈 或

（3）$200現金回贈或

簽帳要求：4個月內簽滿$10,000；或2個月內簽滿$6,000（Apple Pay簽滿$3,000）；或2個月內簽滿$2,000

年薪要求：15萬

（圖片來源：大新銀行）

信用卡迎新優惠【12】恒生MPOWER卡

年費：永久免年費

迎新禮品：

（1）高達$700 Cash Dollars 或

（2）MCL戲票10張

簽帳要求：60日內簽滿$5,000

年薪要求：15萬

（圖片來源：恒生銀行）

信用卡迎新優惠【13】DBS COMPASS VISA 信用卡

年費：免首年年費

迎新禮品：

（1）$400百佳/屈臣氏「一扣即享」 或

（2）$300任何商戶「一扣即享」

簽帳要求：3個月內簽滿$4,800

年薪要求：15萬

（圖片來源：星展銀行）

信用卡迎新優惠【14】渣打 Smart Card 信用卡

年費：永久免年費

迎新禮品：高達HK$2,000現金回贈

簽帳要求：

信用卡獲發出後首2個月內簽滿$8,000可享$1,000現金回贈；

其後於信用卡獲發出後首4個月內額外累積滿$12,000合資格簽賬，可享額外$1,000現金回贈

年薪要求：9.6萬

（圖片來源：渣打銀行）

*以上資料僅作參考，詳情可瀏覽銀行網頁

