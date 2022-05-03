【商場優惠】沙田新城市廣場最近進行「JUST BUY WEEKS」感謝祭，推出5大購物優惠，多款精選產品大劈價低至3折，其中王牌美容產品或護理療程有機會以1折入手，更可以$1歎LADY M或LIFETASTIC蛋糕，今次優惠亦設有$10及$100專區，部份產品更買一送一，即看下文有哪些優惠！

商場優惠｜新城市廣場5大優惠 $1食LadyM+美容產品1折起+雙倍積分

購物優惠【1】1折美容產品/護理療程

由5月3日起至5月8日，顧客於新城市廣場消費滿$1,000（需預先在「The Point App」換領指定預留證），即可以低至1折價錢入手美容產品或護理療程，其中包括人氣熱賣Estée Lauder升級再生基因修復精華$119（原價$1,185），另外更有BEYORG深層水潤亮白美容療程、GLYCEL鑽白煥肌重生療程等，但留意只限首15位顧客！

（圖片來源：新城市廣場）

購物優惠【2】$1歎人氣蛋糕甜品

由5月3日至５月8日消費滿$500（需預先在The Point App換領「$1甜品預留證」），就可以$1購買到LADY M、LIFETASTIC等人氣品牌蛋糕甜品，非常抵食，大家想吃甜品記得留意！

購物優惠【3】產品低至3折 設$10及$100專區/買一送一

新城市廣場現正推出The Point會員限定優惠，大量精選產品劈價低至3折，而且設有$10及$100專區，包括不少人氣品牌例如BIODERMA、Caudalie、Pandora、Adidas、FILA、M.A.C、BOBBI BROWN等，會員可以200積分預留「商品優惠證」，便可以憑證購買指定商店產品。

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購物優惠【4】最高消費王贏取萬元禮券、3倍積分

新城市廣場「JUST BUY WEEKS」感謝祭更設「最高消費王大賞」，期間累積消費最高金額的顧客，即可贏取萬元禮券及獨家3倍積分，並享有高達$480的Point Dollar，大家有興趣可以勇躍參與贏取獎賞！

推廣日期：5月1日至31日

推廣時間：10:00 - 22:00

換領地點：新城市廣場1期4樓或3期1樓The Point會員專櫃



購物優惠【5】雙倍積分賞高達$40 Point Dollar

顧客凡於指定期間內，於新城市廣場3期消費滿$1,000，即可以獲取雙倍積分，可以享有高達$40 Point Dollar，大家記得留意喇！

推廣日期：5月1日至31日

推廣時間：10:00 - 22:00

換領地點：新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃



新城市廣場優惠 詳情

推廣日期：5月1日至31日

推廣地點：沙田新城市廣場

