7月生日優惠|La Famille免費送戚風蛋糕 指定生日日期壽星免費拎
撰文：文紀喬 羅雪盈
出版：更新：
【7月生日優惠】La Famille 7月生日優惠！人氣蛋糕店La Famille再推生日優惠，向指定生日日期的7月壽星免費送戚風蛋糕，睇睇誰是7月份的幸運之星！除了La Famille免費戚風蛋糕外，還有多間餐廳推出7月壽星免費食一餐！
7月生日優惠免費食蛋糕！La Famille免費送戚風蛋糕給指定生日日期壽星
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La Famille在官方專頁公布7月「生日之星」幸運兒得主，在7月21日生日的朋友，只要在7月11日起登記，詳情需要繼續留意La Famille Instagram或Facebook專頁。
登記後，會在48小時內收到成功登記電郵通知。獲獎人士會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的 QR code，於所選日期內前往指定分店，即可免費換領戚風蛋糕一件。
La Famille 7月生日優惠
指定生日日期：7月21日
登記日期：7月11日
登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁
La Famille每個月會何時公布免費送蛋糕的生日之星？
不定時，有時會在月底公布下個月生日之星，亦有時在月頭公布。
La Famille登記後會何時收到得到蛋糕的通知？
大多會在48小時內收到通知。