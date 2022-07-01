7月生日優惠|La Famille免費送戚風蛋糕　指定生日日期壽星免費拎

【7月生日優惠】La Famille 7月生日優惠！人氣蛋糕店La Famille再推生日優惠，向指定生日日期的7月壽星免費送戚風蛋糕，睇睇誰是7月份的幸運之星！除了La Famille免費戚風蛋糕外，還有多間餐廳推出7月壽星免費食一餐！

7月生日優惠免費食蛋糕！La Famille免費送戚風蛋糕給指定生日日期壽星

（La Famille圖片）

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La Famille在官方專頁公布7月「生日之星」幸運兒得主，在7月21日生日的朋友，只要在7月11日起登記，詳情需要繼續留意La Famille Instagram或Facebook專頁。

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登記後，會在48小時內收到成功登記電郵通知。獲獎人士會收到獲獎電子換領信，屆時憑換領信上的 QR code，於所選日期內前往指定分店，即可免費換領戚風蛋糕一件。

（La Famille圖片）

La Famille 7月生日優惠

指定生日日期：7月21日

登記日期：7月11日

登記方式：登記方式請留意La Famille官方專頁

