海洋公園門票優惠2022|低至半價/送$30現金券/生日免費入場

【海洋公園門票優惠】一文睇晒海洋公園門票優惠！海洋公園即日重開，同時宣布推出多個海洋公園門票優惠，包括限時信用卡海洋公園門票優惠及身份證優惠，另外海洋公園水上樂園亦同步推出3大優惠，最平$68就可以入場玩！

海洋公園門票優惠$180起！送$30現金券/即減$100/生日免費入場

海洋公園門票優惠【1】中身份證指定數字半價入場！

香港海洋公園推出樂園重開優惠，適逢海洋公園45周年生日，即日起至6月30日期間推出身份證優惠，香港身份證號碼有指定兩個數字就有優惠，最多可獲半價海洋公園門票優惠，海洋公園門票優惠更送30元電子購物現金券！

海洋公園門票優惠【2】海洋公園水上樂園3大優惠

海洋公園重開推出優惠之餘，海洋公園水上樂園更推出3大優惠，包括：身分證優惠、單日入場門票及學生平日門票$68起！

點擊入內文看詳情：海洋公園水上樂園3大優惠！身份證優惠+入場門票優惠最平$68！

海洋公園門票優惠【3】信用卡門票優惠即減$100

第1個海洋公園是由即日起至2022年6月30日，只要憑有效Visa主卡或附屬卡，在香港海洋公園網站或海洋公園票務處購買指定入園套票即減港幣$100，折後$260起，再送$30購物電子現金券！另外，於指定海洋公園餐廳（包括水都餅店、海龍王餐廳、爐炭燒、熊貓薈、冰極餐廳、灣景餐廳、嵐灣茶座或海洋冰室）使用Visa卡付款，亦可享有85折優惠。

（資料圖片）

海洋公園門票優惠【1】Visa信用卡門票優惠

優惠日期：即日起至2022年6月30日

*所有訪客均須提前於網上預約到訪日期；優惠不可與商戶之其他優惠代碼、現金券或優惠同時使用



海洋公園門票優惠【4】全日優惠門票

由即日起至6月30日，海洋公園推出全日海洋公園門票優惠套票，價錢為港幣$360，包括海洋公園成人門票一張，再送$30園內購物電子現金券！全日優惠套票可於海洋公園官方網站、7-Eleven便利店、網上購票平台Klook及Trip.com購買，門票有效期由即日起至6月30日。

海洋公園門票優惠【3】全日優惠門票

優惠日期：即日起至2022年6月30日

門票有效期：即日起至2022年6月30日

購票途徑：海洋公園票務處、海洋公園官方網站、7-Eleven便利店、Klook及Trip.com



海洋公園門票優惠【5】DSE考生優惠套票

各位DSE考生考完試是時候輕鬆一下！由即日起至6月30日，應屆DSE考生可以用8折購買海洋公園門票，海洋公園門票優惠折後港幣$288再送$30購物電子現金券！

海洋公園門票優惠【4】DSE考生優惠套票

優惠日期：即日起至2022年6月30日

門票有效期：即日起至2022年6月30日

購票途徑：海洋公園票務處、海洋公園官方網站



海洋公園門票優惠【6】生日免費入場優惠

第5個海洋公園門票優惠就是壽星可於生日當天日間免費玩海洋公園，只需於海洋公園票務部出示香港身份證明文件或香港出生證明書，即可免費入場！