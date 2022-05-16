西貢好去處｜白沙灣全新7千呎海景Cafe+Spa！歎泰式按摩/香薰按摩

【西貢好去處】西貢向來是不少人的假日好去處！最近，西貢白沙灣即將新開一間Cafe，集齊輕食咖啡、按摩及水療Spa於一身，加上天台有無敵大海景，可以邊欣賞海景邊歎輕食，再去享受不同水療項目！新張期間更有7折優惠，有興趣的朋友記得留意開幕日，BookMark定去Chill一Chill！

西貢好去處丨白沙灣新開7千呎Cafe+Spa！靚海景歎啡做Spa 新張期間7折

位於西貢白沙灣的「八古 Baku」是一間水療中心，同時提供輕食咖啡，結合Cafe及Spa服務於一身，整棟建築物樓高4層，佔地達7,000呎，在天台更可輕鬆眺望整個白沙灣海景，彷如置身外地度假！「八古 Baku」將會於5月24日開幕，有興趣的朋友假日不妨約朋友去輕鬆一下！

（圖片來源：BAKU）

「八古 Baku」設有多款不同按摩及Spa單項服務，包括腳底按摩、肩頸按摩、泰式按摩、香薰舒緩按摩、熱石香薰按摩、淋巴排毒排濕按摩等，服務以時長劃分，可以按個人需要選擇。同時設有套餐組合服務，包括香薰浴、水療及體驗套餐等，有「選擇困難症」的朋友可以一次過試勻不同服務！

由開幕日5月24日起，新張期間經網上訂購按摩或水療服務，即可享有7折優惠，折後最平只需$412，即可享用足浴配腳底按摩套餐！

除了水療及按摩服務，八古亦設有輕食咖啡店，主打招牌山葵泡沫咖啡、柚子鮮奶咖啡及香蕉榛子咖啡，亦有濃縮咖啡、瑪奇朵咖啡、白咖啡等供應；另設冷泡茶及果汁等，適合不同人士需要。

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八古 Baku

地址：西貢白沙灣白沙灣中心G1-2號舖

電話：2868 9833

營業時間：12:00-22:00

