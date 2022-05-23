運動好去處｜飄移18彎坦克場景滑雪電競Chill體驗　好玩刺激6推介

想激發運動潛能，培養新興趣？除了傳統運動，近年亦出現不少新興運動，好玩刺激之外，亦適合三五知己互相競賽較量。以下精選6個運動好去處。趁著疫情緩和，運動場所、遊樂場所等重新開放，不妨提早預約。經「01空間」購票，還可享有特別折扣優惠。



電競館運動新潮流 滑雪拳擊虛礙實景中競賽

要考驗體能、耐力和速度，不一定要參加鐵人賽；亦可以將「電競」和「運動」融合。香港首個運動電競館AME Stadium，打破傳統電競的模式，參加者可化身成為滑雪、拳擊、單車、賽馬等運動選手，在虛擬實景上競賽，刺激好玩之餘，亦可鍛煉身體。**立即進入「01空間」了解更多及報名**按圖看AME Stadium 運動電競館設施：

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AME Stadium 運動電競館

「01空間」獨家優惠：$500（50代幣）送10代幣



音樂特效6個仿真場景 坦克車貨櫃場與友決一高下

喜歡玩遊戲的你，又怎可錯過室內對戰/射靶體驗！SWS Shooting Workshop模仿室外場景，提供6個仿真場所，如貨櫃場、坦克車、市集等；更加入燈光效果，煙霧效果，背景音樂等，參加者彷如置身現場，在遊戲區內與朋友進行對戰，刺激緊張！為求讓客人保持新鮮感，SWS每兩星期都會改動間格，讓你一玩再玩！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看SWS Shooting Workshop室內對戰／射靶體驗套票詳情：

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SWS「快閃時段」室內對戰／射靶體驗套票

「01空間」優惠：

單人票價$65起｜二人套票$150起（原價$200起）

**二人套票另包括小食1客及2罐罐裝飲品



唯一室內棒球體驗場 教練全程指導追逐「棒球夢」

想成為《棒球大聯盟》的主角，追逐熱血夢想？位於火炭的Ballpark HK是全港唯一室內棒球練習場，設拋打網，發球機，投手丘等，訓練棒球擊球技巧。套票優惠包括教練的全程指導，完全零經驗的新手或小朋友都不用擔心！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看Ballpark HK室內棒球體驗活動詳情：

Ballpark室內棒球體驗

「01空間」優惠：

擊投二人套票$450｜基礎二人套票$650



5萬呎室內高卡車場 挑戰兩賽道18彎飄移體驗

要數到刺激好玩的室內運動，又怎可缺小型賽車體驗？位於何文田的「愛民18彎」是全港唯一的室內電動高卡車場，佔地近5萬呎。參加者可嘗試兩種不同形式的賽車體驗，包括小型賽車體驗，以及為小朋友而設的飄移車體驗。場地亦有供應小食，絕對是玩樂消閒好地方！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看愛民18彎室內賽車體驗及優惠套票：

愛民18彎室內賽車體驗 及 優惠套票

「01空間」優惠：

單人套票$243起（原價$253）｜二人套票$528起（原價$594）



室內模擬滑雪機 1小時訓練=1天實地學習

想學滑雪不一定要到北海道，香港都可以！Slope Infinity提供模擬滑雪機，助你利用真正的滑雪器材，練習滑雪及滑雪板技術，再不用在又寒又濕的雪山上學習。只需1小時的訓練課程，效果等同一天的實地課程，節省學習時間。待疫情緩和之際，即能盡情投入你的滑雪假期。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看Slope Infinity私人滑雪/滑雪板訓練課程詳情：

Slope Infinity私人滑雪/滑雪板訓練課程

「01空間」優惠：

55分鐘訓練課程$988（原價$1,233）



西甲足球學校專業訓練 培養真興趣練出好腳力

要培養運動興趣，必然要坐言起行，不能紙上談兵。若能參加定期訓練班，由頂級教練執教，確實能事半功倍。西甲足球學校舉行了常規訓練課程，並設有成人級別，訓練更依據西班牙甲組足球聯賽賽會指引所制定，不用擔心「學壞師」！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看西甲足球學校專業訓練課程：

香港西甲足球學校｜西甲訓練系統足球及體能訓練

「01空間」優惠：

10節訓練（送2節）*有效期3個月：$3,300

20節訓練（送3節）*有效期7個月 ：$6,000

30節訓練（送5節）*有效期10個月 ：$8,100

50節訓練（送10節）*有效期16個月 ：$12,000

