【口罩推介】本地口罩品牌Protector推出全新5款立體口罩，包括有裸粉色、米駝色、灰綠色、粉藍色及純白色，設有大中碼不同尺吋，襯衫之餘又可突顯輪廓美，現時可於指定連鎖店選購！

Protector推出全新5款立體口罩 超靚裸色系列！裸粉/純白/米駝色

本地口罩品牌Protector推出全新立體口罩，設有5款超靚裸色，包括有裸粉色、米駝色、灰綠色、粉藍色及純白色，今次口罩以3D立體剪裁，並分別設有大中碼，不但可以舒適緊貼面部線條，突顯輪廓美，多款顏色更可襯搭不同妝容。

Protector立體口罩【1-2】裸粉色 & 米駝色（中碼 12 x 12.8 cm）

Protector立體口罩【3-4】灰綠色 & 粉藍色（大碼 12 x 13.3 cm）

Protector立體口罩【5】純白色（中碼 12 x 12.8 cm；大碼 12 x 13.3 cm）

Protector 3D立體口罩現價售$98/盒，每盒有30個，並為獨立包裝，現時於全線萬寧門市有售，但各店存貨數量有異，有興趣選購可前往門市查詢。

Protector3D立體口罩 詳情

規格：ASTM Level 3，BFE, VFE, PFE >99%

尺寸：12 x 12.8cm（M）

價錢：$98/30個（獨立包裝）



推廣日期：即日起

推廣地點：全線萬寧

價錢：$98/盒（30入）

