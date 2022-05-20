百佳新推印花換購迪士尼精品！愛麗絲/小飛象/小鹿斑精品4折起

【百佳優惠】百佳超級市場推出印花換購活動，獨家迪士尼系列精品低至4折就可以入手！迪士尼系列精品登場角色包括愛麗絲、小飛象、小鹿斑比等，有縮骨遮、保溫瓶、純棉毛巾等，全部設計主打簡約風，而且非常實用，各位Fans記得留意印花派發日期和換購日期！

百佳印花換購迪士尼精品4折起！愛麗絲/小飛象/小鹿斑16款實用家品

百佳超級市場推出印花換購活動，3套共16款獨家迪士尼系列精品低至4折！首先有愛麗絲系列，採用夢幻的淡藍色設計，推出6款實用精品，包括雨天必備縮骨遮、2L水勺、保溫瓶、雙層玻璃杯、水樽連飲管及毛巾。

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小鹿斑比系列則用上活潑的奶黃色，推出一套5件實用生活好物，包括縮骨遮、保溫瓶、 500毫升水樽、陶瓷杯及抹手巾。

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最後就是可愛的小飛象系列，除了縮骨遮、水樽及陶瓷杯，另外再推出浴袍及保溫壺，大人小朋友返工返學都啱用！

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由即日起至7月14日，易賞錢會員於全線香港或澳門百佳超級市場分店買滿每$50，即可賺取1個迪士尼電子印花；於星期五、六、日買滿$250可獲雙倍電子印花；於百佳網店購物每滿$50亦可獲贈雙倍電子印花。

儲齊印花後，從即日起至7月21日期間換購以上迪士尼精品。

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百佳超級市場迪士尼精品印花換購活動

印花派發日期：即日起至2022年7月14日

換購日期：即日起至2022年7月21日

