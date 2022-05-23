酒店Staycation/餐飲美食/樂園門票限時優惠$69起！美利/文華東方

防疫措施鬆綁，多間酒店Staycation計劃、餐飲美食優惠、樂園套票陸續推出優惠，內文整合11大必搶優惠，包括美利酒店、文華東方酒店、WM hotel、挪亞方舟等快閃優惠，最平$69，優惠期有限，快閃3日開售！

酒店Staycation/餐飲美食/樂園門票快閃優惠$69起！美利/文華東方

Trip.com以往每逢星期五至星期日都會推出「週末超狂優惠」，最近宣布將其改成「週中快閃優惠」，每逢星期二至四推出一系列優惠，改動後打響頭炮，推出11大優惠項目，橫跨酒店Staycation、餐飲美食及樂園門票等優惠，最平$69起！

（香港帝苑酒店）

11大優惠優惠項目當中，包括有7大酒店Staycation優惠，優惠酒店包括香港美利酒店、香港文華東方酒店、WM酒店等，最平由$599起！

5月24日上午10點開售：

【1】香港美利酒店Staycation優惠

詳情：

入住高級客房

$2,000 餐飲消費額

免費房間升級

免費泊車及寵物入住



快閃優惠價格：【限量20間】連稅$2,000

優惠價格：$2,588起

原價：$5,800起



（香港美利酒店官網）

【2】香港文華東方酒店Staycation優惠

詳情：

入住城市景觀客房

文華閣禮遇

3道菜晚餐

房間升級



快閃優惠價格：【限量10間】連稅$2,628

優惠價格：$2,828起

原價：$6,500起



（圖片來源：香港文華東方酒店）

【3】千禧新世界香港酒店Staycation優惠

詳情：

入住城景客房

星期一至四免費升級至豪華海景房

早餐

房內送餐盆菜晚餐

免費紅酒一支

房內免費電影

星期一至四提早入住（1PM）及延遲退房（3PM）



快閃優惠價格：【限量10間】連稅$1,440

優惠價格：$1,640起

原價：$2,500起



（千禧新世界香港酒店圖片）

【4】香港帝苑酒店Staycation優惠

詳情：

入住高級房

免費升級入住豪華房

雙人早餐



快閃優惠價格：【限量20間】連稅$599

優惠價格：$650起

原價：$900起



（香港帝苑酒店）

【5】香港港威酒店Staycation優惠

詳情：

入住高級客房

貴賓樓層禮遇

平日延遲退房

房間升級

免費迷你吧



快閃優惠價格：【限量30間】連稅$778

優惠價格：$978起

原價：$2,088起



（圖片來源：香港港威酒店）

5月25日上午10點開售：

【6】WM酒店Staycation優惠

詳情：

入住高級客房

升級至豪華露台客房

半自助午餐

早餐

歡迎迷你吧

24小時住宿保證 （星期一至四）



快閃優惠價格：【限量20間】連稅$1,821

優惠價格：$2,121起

原價：$3,000起



（WM酒店圖片）

【7】香港銀鑛灣渡假酒店Staycation優惠

詳情：

入住標準大床房/標準雙床房

早餐

燒烤

下午茶

單車租用

星期一至四房間升級



快閃優惠價格：【限量50間】連稅$978

優惠價格：$1,128起

原價：$1,500起



（銀鑛灣渡假酒店官網）

酒店Staycation優惠外，還有多款玩樂門票及美食優惠，包括Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一優惠及以HK$88購買東方之珠遊船體驗船。

5月24日上午10點開售：

【8】東方之珠遊船體驗船票 （包括小食及無酒精飲品）

詳情：

低至3折優惠：

- 寫意午後 ‧ 維港遊 A（15:15 - 16:30）

- 迷醉黃昏 ‧ 維港遊（17:25 - 18:40）

- 幻彩詠香江 ‧ 維港遊（19:00 - 20:30）



快閃優惠價格：成人$88 / 小童$68

原價：成人$220-330 / 小童$150-230



【9】Häagen-Dazs雙球雪糕

詳情：

買一送一



快閃優惠價格：$69 / 兩份雙球雪糕

原價：$138



（示意圖）（圖片來源：Häagen-Dazs）

5月26日上午10點開售：

【10】香港挪亞方舟

詳情：

門票買一送一



快閃優惠價格：$198/兩張

原價：$396



（挪亞方舟圖片）

【11】《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽門票

詳情：

半價優惠



快閃優惠價格：成人$48 / 小童$109

原價：成人$168 / 小童$218



Trip.com「週中快閃優惠」將於5月24日至26日（星期二至四）期間每日早上10時更新預訂頁面並開放預訂，有興趣就要留意Trip.com預訂頁面查詢詳情！

預訂網站：https://hk.trip.com/sale/w/2348/wss-mega.html