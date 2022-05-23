酒店Staycation/餐飲美食/樂園門票限時優惠$69起！美利/文華東方
防疫措施鬆綁，多間酒店Staycation計劃、餐飲美食優惠、樂園套票陸續推出優惠，內文整合11大必搶優惠，包括美利酒店、文華東方酒店、WM hotel、挪亞方舟等快閃優惠，最平$69，優惠期有限，快閃3日開售！
酒店Staycation/餐飲美食/樂園門票快閃優惠$69起！美利/文華東方
Trip.com以往每逢星期五至星期日都會推出「週末超狂優惠」，最近宣布將其改成「週中快閃優惠」，每逢星期二至四推出一系列優惠，改動後打響頭炮，推出11大優惠項目，橫跨酒店Staycation、餐飲美食及樂園門票等優惠，最平$69起！
11大優惠優惠項目當中，包括有7大酒店Staycation優惠，優惠酒店包括香港美利酒店、香港文華東方酒店、WM酒店等，最平由$599起！
5月24日上午10點開售：
【1】香港美利酒店Staycation優惠
詳情：
入住高級客房
$2,000 餐飲消費額
免費房間升級
免費泊車及寵物入住
快閃優惠價格：【限量20間】連稅$2,000
優惠價格：$2,588起
原價：$5,800起
【2】香港文華東方酒店Staycation優惠
詳情：
入住城市景觀客房
文華閣禮遇
3道菜晚餐
房間升級
快閃優惠價格：【限量10間】連稅$2,628
優惠價格：$2,828起
原價：$6,500起
【3】千禧新世界香港酒店Staycation優惠
詳情：
入住城景客房
星期一至四免費升級至豪華海景房
早餐
房內送餐盆菜晚餐
免費紅酒一支
房內免費電影
星期一至四提早入住（1PM）及延遲退房（3PM）
快閃優惠價格：【限量10間】連稅$1,440
優惠價格：$1,640起
原價：$2,500起
【4】香港帝苑酒店Staycation優惠
詳情：
入住高級房
免費升級入住豪華房
雙人早餐
快閃優惠價格：【限量20間】連稅$599
優惠價格：$650起
原價：$900起
【5】香港港威酒店Staycation優惠
詳情：
入住高級客房
貴賓樓層禮遇
平日延遲退房
房間升級
免費迷你吧
快閃優惠價格：【限量30間】連稅$778
優惠價格：$978起
原價：$2,088起
5月25日上午10點開售：
【6】WM酒店Staycation優惠
詳情：
入住高級客房
升級至豪華露台客房
半自助午餐
早餐
歡迎迷你吧
24小時住宿保證 （星期一至四）
快閃優惠價格：【限量20間】連稅$1,821
優惠價格：$2,121起
原價：$3,000起
【7】香港銀鑛灣渡假酒店Staycation優惠
詳情：
入住標準大床房/標準雙床房
早餐
燒烤
下午茶
單車租用
星期一至四房間升級
快閃優惠價格：【限量50間】連稅$978
優惠價格：$1,128起
原價：$1,500起
酒店Staycation優惠外，還有多款玩樂門票及美食優惠，包括Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一優惠及以HK$88購買東方之珠遊船體驗船。
5月24日上午10點開售：
【8】東方之珠遊船體驗船票 （包括小食及無酒精飲品）
詳情：
低至3折優惠：
- 寫意午後 ‧ 維港遊 A（15:15 - 16:30）
- 迷醉黃昏 ‧ 維港遊（17:25 - 18:40）
- 幻彩詠香江 ‧ 維港遊（19:00 - 20:30）
快閃優惠價格：成人$88 / 小童$68
原價：成人$220-330 / 小童$150-230
【9】Häagen-Dazs雙球雪糕
詳情：
買一送一
快閃優惠價格：$69 / 兩份雙球雪糕
原價：$138
5月26日上午10點開售：
【10】香港挪亞方舟
詳情：
門票買一送一
快閃優惠價格：$198/兩張
原價：$396
【11】《侏羅紀×恐龍樂園》香港站展覽門票
詳情：
半價優惠
快閃優惠價格：成人$48 / 小童$109
原價：成人$168 / 小童$218
Trip.com「週中快閃優惠」將於5月24日至26日（星期二至四）期間每日早上10時更新預訂頁面並開放預訂，有興趣就要留意Trip.com預訂頁面查詢詳情！
預訂網站：https://hk.trip.com/sale/w/2348/wss-mega.html