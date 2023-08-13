暑假活動｜夏日水上活動5大推介　獨木舟/釣墨魚$55起附購票連結

夏日炎炎，親親大自然陽光與海灘，參加各種水上活動，如獨木舟、直立板、衝浪、夜釣墨魚。記者精選5大水上活動，並附購票連結及價錢一覽，正在計劃假期好去處的朋友一定要留意。



夏日水上活動5大推介

1.西貢藍天企嶺下水上活動中心--獨木舟租借 (買一送一) 現在人均只需$55，玩足一日！包儲物櫃!

專為水上運動愛好者提供高品質的器材使用，讓你能夠和朋友家人，又或者獨自一人享受西貢水上活動的樂趣！ 購買連結👉🏽01SPACE

使用時期: 即日起至10月31日

時間：10:00 – 17:00 (可於時間內隨時提取器材，只需於下午 5 時前歸還，否則需支付過時罰款)

價格包括：獨木舟、槳、救生衣、淋浴/更衣設施及儲物櫃

提取時間：每天上午10時正後

交還時間：每天下午5時前

地址：藍天企嶺下水上活動中心 - 企嶺下新圍16號

*請在使用前7天向中心職員預約

星期一至五 | 買一送一

單人獨木舟: $130 (優惠後共2人出席, 共2只單人艇)

雙人獨木舟: $220 (優惠後共4人或以下出席, 共2只雙人艇)

星期六日/公眾假期 | 買一送一

單人獨木舟: $180 (優惠後共2人出席, 共2只單人艇)

雙人獨木舟: $290 (優惠後共4人或以下出席, 共2只雙人艇)

西貢藍天企嶺下水上活動中心獨木舟租借（01SPACE）

2.西貢橋咀島珊瑚導賞團--透明獨木舟

在藍天橋咀島珊瑚導賞團中，會先用快艇前往橋咀島，然後導師會帶你使用透明底獨木舟，探索橋咀島沿岸的水底世界、連綿不斷的珊瑚礁，以及色彩繽紛的海洋生物。橋咀島的連島沙洲南面一帶是珊瑚天堂，使用透明底獨木舟能夠在不濕身的情況下探索海底世界。眼前盡是各色各樣的珊瑚，包括適合珊瑚魚、螃蟹和海膽寄居的波紋狀牡丹珊瑚、呈渾圓塔狀的扁腦珊瑚，以及搖曳擺盪的陀螺珊瑚。豐富多樣的魚兒暢游於珊瑚群中，包括條紋軍士魚、成群結隊的黃尾光鰓魚、七彩隆頭魚和色彩鮮艷的蝴蝶魚等。

行程+購買連結👉🏽01SPACE（01獨家79折）

活動地點：西貢沙下、橋咀島

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

01優惠：

$599 / 位 (原價$690 / 位)

$1099 / 2位 (原價$1380 / 位)

(大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同)

價格包括：透明底獨木舟器材、安全用具及導師

西貢橋咀島珊瑚導賞團透明獨木舟（01SPACE）

3. 西貢獨木舟/直立板跳島之旅（3島）｜連初級課程及一年會藉

已經玩過獨木舟，想在今個夏天嘗嘗鮮，可以試試直立板活動，前往羊洲或南灣，站在直立板上划出海，或者躺在直立板上享受海風吹拂。活動包專業教練教導基本安全知識及直立版基本技巧，年滿18歲的新手都可以參加！一日內用直立板征服鹽田梓、羊洲同白沙洲 啦！

購買連結👉🏽01SPACE（01獨家8折）

活動地點：西貢沙下、鹽田梓、羊洲和白沙洲

集合地點：西貢沙下路（藍天體育會）

01優惠：

$599/位 (原價: $680/位)

$1099/2位 (原價: $1360/位)

大人小朋友同價，每位小朋友全程必須要有一位家長陪同

價格包括：器材、安全用具、導師、電子證書、會藉及午餐

旅程完成後，您將會獲發香港衝浪及直立板總會頒發的電子證書，讓你可以隨時租借直立板划槳出海。此旅程無需任何直立板經驗，划行距離適中，適合一家大細或約埋朋友一齊玩。我們的導師皆持有國際衝浪協會 (ISA) 的專業教練資格，並且擁有多年的教學經驗。

4. 西式遊艇出海之旅 夜遊維港連餐飲 夜釣墨魚魷魚團

4小時出海，夜釣墨魚魷魚團！5月至9月都是適合釣墨魚的季節，海水一回暖，墨魚就會浮上面，墨魚團的旅程中，船員將為船上的客人烹煮新鮮捕獲的墨魚。吹著夜風欣賞維多利亞港燈光夜景，沿著維多利亞港遊船河，在香港度過難忘的夜晚。

每人HK$295起，購買連結👉🏽Klook

西式遊艇出海之旅夜釣墨魚（Klook）

5.大嶼山風箏衝浪/風翼衝浪體驗

風翼衝浪全球最新大熱水上運動，設計原理如風箏滑水！風筝加滑浪風帆的設計概念，玩家容易學起來、易上手！

每人HK$499起，購買連結👉🏽Klook