【尖沙咀開倉優惠】尖沙咀開倉優惠，Adidas、Nike、reebok、New Balance、Puma等逾18品牌波鞋及服飾低至2折發售，場內更有大量夏季運動用品及游泳用品，最平$50可入手！

尖沙咀開倉優惠｜ADIDAS/NIKE等逾18品牌低至2折 波鞋/服飾$50起

尖沙咀海港城舉行「馬拉松便服及運動名牌開倉」，集合逾18個運動及休閒服飾品牌，以開倉優惠價低至2折發售，包括Adidas、Nike、Reebok、New Balance、Puma、Under Armour、Converse、Columbia、Skechers、Catalog、Champion、Vans、Cath Kidston、Teva、Crocs、Speedo、Arena及Cotima等，最平$50可入手！

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同場還有很多卡通聯乘系列，包括Plastic thing、櫻桃小丸子、P助及鬼滅之刃等，作為卡通迷必入手；同場更有多款色彩鮮艷的Sport Bra供選擇，活力女生絕對不可錯過喔！

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尖沙咀海港城「馬拉松便服及運動名牌開倉」將於2022年5月25至30日，逢早上11時至晚上9時舉行，有興趣就要留意日期、時間、地址及其他詳情喇！

（圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar）

【尖沙咀開倉優惠】馬拉松便服及運動名牌開倉

日期：2022年5月25至30日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 (5/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon (TST Exit A1))

