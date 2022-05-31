記者親試超人氣土耳其馬賽克燈　讓你從色彩中紓壓發揮無限創意！

【試堂】土耳其DIY燈大家未親身試過，也應該有聽聞過。而要製作這種土耳其馬賽克燈，看似容易，但其實並非如此。這天01記者就膽粗粗，來到位於觀塘的Mosaic Art Studio親身體驗DIY土耳其燈。

DIY土耳其馬賽克燈

充滿土耳其風情的課室，加上各式各樣的土耳其燈，讓學生們任意選擇自己喜歡的款式，包括有燭台、迷你檯燈、檯燈、鵝頸燈、阿拉丁神燈、新月燈等等！場地有超過30多種土耳其切割玻璃和珠珠，供大家選擇。不同顏色的配搭，都會影響最後成品的透光度。大家可以發揮你們的創意，配搭出獨一無二的土耳其馬賽克燈！

今次記者選擇了基本款的燭台，拼貼出多個不同圖騰的創造出自己獨特風格。因為燭台的尺寸，相比起標準尺寸的土耳其燈要小一些，因此用了大約二個小時就完成了。看似簡單的製作過程，但當中其實困難重重，到底是哪一個步驟令記者這麼頭痕？

詳情可前往01空間頁面查詢：土耳其馬賽克燈⼯作坊

Mosaic Art Studio Hong Kong

地點：觀塘駿業里8號世貿大樓 705室

報名連結：https://bit.ly/3yw6Xks



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