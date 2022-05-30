便利店新品「可愛P助與粉紅兔兔」系列 必入手儲物椅/野餐墊/抱枕

7-11「7仔預購站」最新推出「可愛P助與粉紅兔兔」系列精品及家居用品，保冷袋、摺合枱、野餐墊、儲物椅等精品由$199起，另外還有高達Zeon系列精品、任天堂Switch遊戲卡帶及直送時令水果！

7-11新品「可愛P助與粉紅兔兔」系列必入手儲物椅/野餐墊/抱枕

可愛P助與粉紅兔兔粉絲要留意喇！7-11「7仔預購站」推出全新精品「可愛P助與粉紅兔兔」系列，包括保冷袋、摺合檯、野餐墊、儲物椅及抱枕，實用又可愛，價格由$199起！

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另外高達粉絲亦不要錯過多款「高達Zeon」系列精品，包括有家庭休閒營帳、戶外輕便袋、冰感毛巾、高達Haro地氈、戶外防水袋及可摺儲物箱，價格由$219起。

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7-11「7仔預購站」更有一系列任天堂NintendoSwitch遊戲，包括《FIREEMBLEM無雙風花雪月》、《MONSTERHUNTERRISE:SUNBREAK》，另外還有多款外地直送水果，包括鳥取產伯耆蜜瓜、泰國干腰榴蓮、台灣愛文芒果。

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取貨日期由2022年8月2日至8月8日。

取貨日期由2022年6月24日至6月30日。取貨日期由2022年6月30日至7月6日。

預購日期由2022年6月1日早上7時起至6月14日，送貨日期由2022年6月25日至7月8日。

預購日期由2022年6月1日早上7時起至6月21日，送貨日期由2022年6月13日至6月27日。

預購日期由2022年6月1日早上7時起至6月28日，送貨日期由2022年6月13日至7月8日。