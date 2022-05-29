食物安全中心發出食物警報，指市面上3款進口花生醬產品，部份批次疑受沙門氏菌污染，錯誤進食可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，呼籲商戶立即停止使用及出售，市民亦應立刻停止食用受影響批次產品！

3款花生醬疑受沙門氏菌污染 誤食或致嘔吐腹瀉 食安中心籲勿食用

食物安全中心於5月23日發出食物警報，指得悉美國食品藥品監督管理局及加拿大政府當局分別發出通告，指部份Jif花生醬產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。

好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！快啲Follow我哋啦：https://bit.ly/38tlS4l

食物安全中心得悉事件後立即進行處理，進口商彩協有限公司已將受影響產品停售及下架，並主動展開回收。

（圖片來源：Unsplash@towfiqu999999）

3款花生醬包括：

【1】

名稱：Jif Creamy Peanut Butter

淨重：每樽454克

此日期或之前食用：2023年11月12日、2024年1月7日、2024年1月8日、2024年2月11日



【2】

名稱：Jif Crunchy Peanut Butter

淨重：每樽454克

此日期或之前食用：2023年11月16日、2024年1月16日、2024年2月7日



【3】

名稱：Jif Creamy Peanut Butter Portion Control Cup

淨重：每杯21克

此日期或之前食用：2022年10月13日、2022年11月5日、2022年11月21日



食物安全中心呼籲，如市民購買回家，應停止食用受影響批次的產品，並提示市民，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等，對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

市民亦可於辦公時間致電進口商彩協有限公司熱線2898 3252，查詢有關產品的回收事宜。