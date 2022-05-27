對不少人而言，食碗米線或者算是一頓頹餐，不過對不少基層市民而言，卻仍然堪稱奢侈。有網民分享，一位基層老婆婆帶孫仔食米線慶生，結果身上無足夠現金依度導致情況尷尬，幸好一名地盤工人挺身而出，一個舉動獲網民大讚！

老婆婆幫孫仔慶生食酸辣米線冇錢畀 尷尬場面地盤工人1舉動獲大讚

有網民於「香港米線關注組」分享經歷，指於深水埗某米線店內目擊感人一幕：「有一個好老婆婆同一個大約十歲既小朋友入黎，個小朋友一入到嚟已經好雀躍好開心。」婆婆當時表示，為與孫子慶生，特別讓孫子選擇了喜愛的酸辣米線。

（圖片來源：Unsplash@blsnki）

當時婆婆叫店員過去落單：「唔該比碗淨酸辣米線呀！」店員回應指：「淨米線我地唔可以轉湯底喎」。讓婆婆頓時相當哀愁，甚至出聲哀求：「唔該你呀，我孫仔好鍾意食呢度既酸辣湯」、「畀一次呀，我得20蚊係身咋」，店員礙於餐廳規矩，實在無法特例處理。

（圖片來源：香港米線關注組）

據事主描述，當時情況尷尬，幸好有一個地盤佬走過來：「幫佢叫一碗過橋酸辣米線，我幫佢埋單」，之後就輕鬆瀟灑轉身離開。網民在貼文描述：「喺好多人眼中一個唾手可得既米線，突然變得咁奢侈。喺一間米線舖，原來除左食到酸味麻味辣味，仲食到苦澀味同人情味。」

（圖片來源：香港米線關注組）

網民閱畢事主經歷後，紛紛表示好感人，留言大讚：「好人一世平安」、「好有愛」、「大家都係基層市民，好多地盤哥哥都好好心地。」、「估唔到呢啲好似幾廿年前既情境會係今日既香港睇到！社會無情，人間有愛」、「好感動我睇完眼濕濕，如果可以請店家收佢二十蚊只係負責幫佢包底可能會更好。 咁樣可以保留婆婆對佢孫仔傾盡所有慶祝生日嘅心意， 以及不接受他人免費午餐嘅尊嚴。 有一種和婆婆一起和他可愛小朋友一起慶祝生日嘅意義。」

有網民質疑故事真實性，留言指：「個故仔假㗎，樓主故事王嚟，咁認真討論做乜」，亦有網民表示：「就算係老作，我都覺得值得分享。老實講我係懷疑的一群，但都覺得感人。店員也沒錯，但真漢子做得太好。現今社會太多騙子搞到就少咗人留意旁人要否幫。」事件持續引起網民討論。