KFC優惠｜14大KFC最新優惠券！送葡撻/$10蘑菇飯/$20雞腿包連飲品

【KFC優惠券】KFC肯德基推出14大超值優惠券！KFC推出全新手機應用程式APP，下載後即可使用14大全新優惠券，包括免費送葡撻、送扭扭粉、$10大蘑菇飯、$20巴辣雞腿包連飲品、超值2人套餐等，亦設有早餐時段優惠券，即睇最新KFC優惠券！

KFC優惠｜14大KFC優惠券！送葡撻/$10大蘑菇飯/$20包+汽水

（ 圖片來源：KFC）

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KFC肯德基近日推出全新手機應用程式（APP）「KFC HK」，一次過推出14大全新優惠券，使用日期由即日起至5月31日，最平$10起就可以食到2件葡撻、大蘑菇飯等。部份KFC優惠券可以多次使用，以優惠價歎心水食物！

KFC優惠券【1-2】免費送葡撻

「免費送」優惠券包括買滿$40送葡撻，及惠顧指定早餐套餐即可免費獲贈扭扭粉。

KFC優惠券【3-6】單項食品優惠

KFC優惠券設有多款特價單項食品優惠，最平$10起就可以食到葡撻、巴辣雞翼、大蘑菇飯等。

KFC優惠券【7-9】$20套餐

KFC優惠券共設有3款超值套餐，最平$20，餐飲可以選擇汽水或熱飲。

KFC優惠券【10-11】指定套餐減$3/減$5

惠顧指定套餐時可以即減指定金額，包括惠顧醬燒雞扒早晨全餐可減$3及惠顧M1至M4套餐可減$5。

KFC優惠券【12-13】2人套餐$60起

2款超值2人套餐優惠券只需$60起，就可以食到炸雞、飯、脆薯格、葡撻及汽水等。

KFC優惠券【14】$50炸雞分享桶

低至$50可以買到6件KFC炸雞，可自選口味，適合一班朋友分享！

（KFC HK截圖）

KFC新APP限定優惠券

推廣日期：即日起至5月31日

推廣地點：全線KFC分店



*需使用最新版本KFC HK手機應用程式。

*優惠條款及使用細則以KFC為準。

