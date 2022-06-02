尖沙咀新開Cafe推日本大熱罐裝蛋糕！必試草莓芝士/麻糬曲奇/吐司

【尖沙咀Cafe】尖沙咀Cafe一向都有不少選擇，最近有間新開的Cafe推出日本人氣罐裝蛋糕，有齊士多啤梨、Oreo、Tiramisu等口味，打卡一流！除此之外，亦有多款必試輕食及甜品，如拉絲麻糬曲奇、焦糖布丁吐司、芋泥肉鬆麻糬吐司等。想約好姊妹一齊去打卡及歎甜品，即拉落下文睇地址！

尖沙咀美食丨新開Cafe推打卡甜品！必試汽水罐蛋糕/麻糬曲奇/焦糖布甸吐司

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（圖片來源：IG@missmarble.cafe）

位於尖沙咀的「雲石小姐 Miss Marble」剛開業不久，主打多款自家製甜品及輕食，必試招牌罐裝蛋糕，還有其他甜品及輕食，賣相極精緻吸引，打卡一流！

小店每日限量推出自家製招牌汽水罐蛋糕，共有5款口味，包括草莓芝士（$98）、芋泥肉鬆麻糬（$128）、Tiramisu麻糬手指餅（$148）、比利時特濃朱古力脆脆（$88）、Oreo芝士朱古力脆脆（$88），透明汽水罐配上色彩繽紛的甜品，非常「IG-able」，各位甜品控不容錯過！

麻糬曲奇同樣是人氣商品，設有朱古力布朗尼（$48）及抹茶（$48）2款口味。每日新鮮焗製的曲奇，包裹著煙韌麻糬，口感外脆內軟；另有3款超邪惡的吐司，包括芋泥肉鬆拉絲麻糬吐司（$68）、皇牌焦糖布丁吐司（$60）及Dirty Tiramisu Toast（$78）。

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小店的飲品選擇亦相當豐富，惠顧甜品即可享飲品減$5優惠，款式包括冷萃咖啡（$48）、焦糖脆脆咖啡（熱$45，凍$48）、Dirty（$42）、Tiramisu Latte（$58）、波波冰提子梳打（$48）、伯爵茶（$38） 等，有興趣的朋友記得Bookmark地址了！

雲石小姐 Miss Marble

地址：尖沙咀柯士甸路15B號嘉華大廈A座地下A1號舖

電話：5542 9880

營業時間：12：00-20：00

