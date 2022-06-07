【HKTVmall超市】HKTVmall超市最大分店登陸馬鞍山！HKTVmall在馬鞍山開設第4間超級市場，佔地超過8,000呎，提供超過5,000種日用品、食品等，新張期內購物更有折扣優惠！馬鞍山居民又多一個購物好去處！

HKTVmall超市馬鞍山新店開業！逾8千呎全港最大分店 開業限定優惠

HKTVmall在全港擁有超過200間O2O門市，早前更先後在屯門及石塘咀開設實體超級市場。HKTVmall日前再在馬鞍山設立全港第4間超市，HKTVmall超市馬鞍山新店佔地超過8,000呎，為現時最大HKTVmall超市！店內有齊糧油雜貨、急凍食品、零食、日用品及個人護理用品等，一次可以買齊日常所需！

HKTVmall超市馬鞍山店內，除了有普通O2O門市供應的水果、急凍及冷凍食品外，更有多款來自世界各地的零食、飲品！家居用品如收納箱、洗衣籃、晾衫架等都可以買得到！

除了直接到超市選購心水貨品，亦可以在HKTVmall網店訂購產品後到場自取。新張期間更有限時優惠，即日起於HKTVmall超市馬鞍山店內購物滿$200，即可享有九五折優惠！今後馬鞍山居民購物又多一個選擇！

HKTVmall超級市場 馬鞍山店



地址：沙田恆康街2號耀安邨耀安商場2樓L201號舖

營業時間：08:00-22:00



優惠期：即日起至7月4日

優惠內容：買滿$200即享95折



HKTVmall超級市場 其他分店



石塘咀店：石塘咀德輔道西402-404號石塘坊地下G09-G10號舖

將軍澳Savannah店：將軍澳至善街3號Savannah Place地下03&03A號舖

屯門 H.A.N.D.S 店：屯門鄉事會路2A號愛定商場3樓A301號舖

