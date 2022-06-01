【超市優惠】北角韓式超市優惠低至半價！北角新世界韓國食品推出多項超市優惠，包括人氣名物醬油蟹買一送一、6大週年優惠更有多款美食低至半價、身份證英文名有指定字母有折，以及用$1買到泡菜等！

北角韓式超市優惠半價起！醬油蟹買1送1/$1泡菜/身份證中字母有折

北角韓式超市「新世界韓國食品超市」為慶祝開業一週年，低至半價就可以買到多款正宗韓國美食，另外仲有推出6大超抵優惠！

圖片來源：新世界韓國食品超市

新世界韓國食品超市北角店多款商品勁減至最平半價！有「白飯殺手」之稱的人氣美食醬油蟹、韓國養生名物Hansamin紅蔘精等，更有買一送一優惠；韓式烤牛肉、牛肋骨、清水水冷麵等各款韓式美食，低至六折就買得到！

新世界韓國食品超市又推出6項週年優惠，在指定日期購物滿$100，即可以優惠價$1換購泡菜一盒；身份證英文名有指定英文字母，更可獲得折扣優惠！是時候趁平入手人氣韓式食材和小食！6大優惠詳情：

新世界韓國食品超市

北角店周年優惠【1】$1換購泡菜

凡於2022年6月8日購物滿$100，即可以優惠價HK$1換購泡菜（小）一盒（原價：$40），限量111件；而在推廣期內其他日子，The Point會員亦可於即日起至7月3日（6月8日及星期日除外）購物滿$100，用優惠價HK$5換購泡菜一盒（每日限量30件）！

圖片來源：新世界韓國食品超市

北角店周年優惠【2】免費換領特色美食

The Point會員由即日起至7月3日，逢星期六下午6時後到新世界韓國食品北角店出示電子會員卡，即可免費換領特色美食一1份，每周供應款式不同，限量50件！（6月4日—辣小蝦、6月11日—野芝麻蓮藕、6月18日—涼拌辣蘿蔔乾、6月18日—調味醬油五花肉）

圖片來源：新世界韓國食品超市

北角店周年優惠【3】身份證英文名有指定字母有折

只要出示任何帶有相片之身分證明文件，顯示英文名字含有「K、O、R、E、A、N」其中3個或以上英文字母，即獲9折優惠券一張！

北角店周年優惠【4】購物滿額送保溫袋一個

凡購物淨價滿$500，即送精美保溫袋一個。

圖片來源：新世界韓國食品超市

北角店周年優惠【5】憑單據購物可享折扣優惠

憑5月份購物滿$200的單據，於6月份購物即享正價商品95折優惠。

北角店周年優惠【6】指定信用卡購物可享折扣優惠

匯豐信用卡用戶逢星期一、二、三購物滿$200，即可獲正價商品95折優惠。

新世界韓國食品超市 北角匯店

地址：北角渣華道123號北角匯2期地下G32&33號舖

