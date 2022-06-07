【便利店新品】7-11又再推出新款日本直送甜品！有便利店聯乘日本人氣吉士忌廉包專賣店「八天堂」，推出3款期間限定白桃甜品，包括白桃醬吉士忌廉泡芙，白桃吉士忌廉蛋糕及白桃忌廉瑞士卷，甜品控必試！

便利店新品｜日本八天堂3款期間限定白桃甜品！吉士忌廉泡芙/蛋糕

（圖片來源：7-Eleven）

7-11便利店自家品牌「7-SELECT」，首次與日本人氣吉士忌廉包專賣店、逾80年歷史的「八天堂」合作，採用當季的白桃再加上八天堂的招牌吉士忌廉，以日本原材料及烘培技術製作出3款期間限定甜品，再由日本直送到港！

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7-11推出的3款新品包括白桃醬吉士忌廉泡芙、白桃吉士忌廉蛋糕及白桃忌廉瑞士卷。白桃醬吉士忌廉泡芙以八天堂招牌吉士忌廉包為概，以軟熟帶蛋香的泡芙，包著入口即溶的吉士忌廉及白桃醬，口感層次豐富！

至於白桃吉士忌廉蛋糕亦採用八天堂吉士忌廉，再配上香甜白桃果肉及鬆軟的瑞士卷，味道清新香甜。另一款白桃忌廉瑞士卷質感軟綿的瑞士卷，包著幼滑白桃忌廉，味道同樣清香，甜而不膩，甜品控必試！

7-SELECT 聯乘八天堂系列



發售日期：2022年6月8日起

發售地點：7-11便利店分店

