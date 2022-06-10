地茂館甜品進駐九龍灣！30年糖水老字號 必食招牌合桃露/芝麻糊

【九龍灣美食】地茂館甜品在九龍灣開分店！逾30年歷史的九龍城老字號糖水甜品舖「地茂館甜品」，近日正式進駐九龍灣！推介必食傳統中式糖水合桃露、芝麻糊、杏仁蓮子百合及桑寄生蛋茶等，仲有足料又煙韌的芒果小丸子系列！

地茂館甜品進駐九龍灣！九龍城糖水老字號 必食合桃露/芝麻糊/桑寄生蛋茶

九龍城糖水老字號「地茂館甜品」，創業超過30年，在將軍澳、屯門都有分店，近日更進駐九龍東，於九龍灣開設新店！地茂館甜品九龍灣新店設於人流極旺商場內，以後街坊想食甜品又多一個選擇！

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地茂館甜品主打多款自家製中式糖水，包括招牌合桃糊、芝麻糊、生磨杏仁茶、桑寄生蛋茶、腐竹蛋糖水等。芝麻糊出名幼滑香濃，入口綿密；合桃露同樣香醇又充滿堅果香氣，更有多款原盅燉製糖水如杏仁蓮子百合、花旗蔘燉雪梨等，款式極多！

除了各款滋補糖水，還有自家製湯圓、煙韌小食糖不甩、椰汁紅豆馬豆糕等！其中糖不甩面層滿布花生碎糖粉，夠煙韌彈牙！

地茂館甜品亦有人氣芒果系列，以新鮮芒果搭配豆腐花、西米露、涼粉或是煙韌小丸子！芒果香甜而且份量極多，每碗都足料到滿瀉！地茂館甜品在九龍灣開新店後，街坊就可以隨時隨地吃到滋味糖水！

圖片來源：地茂館甜品

地茂館甜品 九龍灣店



地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場三期地下G281號舖

營業時間：13:30-00:00



地茂館甜品 其他分店



九龍城店

地址：九龍城福佬村道47號地舖

營業時間：12:00-00:00



將軍澳店

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場商場1樓036號舖

營業時間：12:00-23:00



屯門店

地址：屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼地下G43號舖

營業時間：15:00-23:30

