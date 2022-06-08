【九龍城糖水】九龍城一間主打芋泥的甜品店，以招牌超厚芋泥奶凍吐司和手工芋圓聞名，仲有芋泥鮮奶等多款台式飲品及甜品，不但大份足料，賣相精緻打卡一流！喜愛芋泥甜品的話絕對不要錯過！

九龍城糖水｜超人氣芋泥甜品店！必食超厚芋泥奶凍吐司/三色芋圓

一間主打芋泥的九龍城糖水店，近日憑招牌芋泥吐司及多款芋泥甜品而人氣急升！店舖提供多款芋泥甜品及台式飲品，包括芋泥肉鬆吐司、芋泥奶凍吐司，以及4種口味手工芋圓等！

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獲網民大力推薦的九龍城糖水店芋泥吐司系列，中間夾滿芋泥餡料，口感綿密又不會過甜，配搭略帶鹹味的肉鬆剛好有一鹹一甜，層次豐富的配搭！至於另一款吐司中間就有超足料奶凍，帶有香濃奶味，入口即溶，與口感順滑的芋泥絕配！

圖片授權：IG@sharefood2you

這間九龍城糖水店另一款招牌之作就是自家製三色芋圓，分別可以配搭仙草、黑糖薑汁、桃膠西米以及楊板甘露。三色芋圓大粒又夠煙韌，份量頗多，更能吃得到原材料的味道！

九龍城糖水店台式飲品款式亦極多，除了有常見的奶蓋類飲品、水果茶、珍珠奶茶等外，推介必試芋圓鮮奶！當中以混合招牌芋泥、芋圓的「手作芋泥芋圓鮮奶」最受歡迎，一次過可以品嘗到綿密芋泥、煙韌芋圓的雙重滋味！芋圓控必定要試！

圖片來源：手作鮮芋站 Taro Station

手作鮮芋站 Taro Station



地址：九龍城賈柄達道113號17號舖

電話：6481 7808

營業時間：12:00-22:30

