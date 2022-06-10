尖沙咀美食｜新開忌廉蛋糕店！靜岡蜜瓜/貓山王/抹茶麻糬 低至8折

【尖沙咀美食】人氣蛋糕網店登陸尖沙咀！主打忌廉蛋糕的網店「THE BAKERISM」近日在尖沙咀開設第一間實體店！THE BAKERISM的蛋糕均採用北海道忌廉，充滿奶香而且口感軟滑，仲有多款水果口味如芒果、香蕉朱古力、貓山王榴槤等！試業期間更有低至8折優惠！

尖沙咀新開忌廉蛋糕店！靜岡蜜瓜/貓山王/抹茶麻糬 限時低至8折

擁有逾8萬粉絲的人氣蛋糕網店「THE BAKERISM」，主打以北海道Nakazawa忌廉製成的鮮忌廉蛋糕，味道天然而充滿奶香，口感質地軟滑！多款蛋糕都選用時令水果，近期就有靜岡蜜瓜、呂宋芒、貓山王榴槤、台灣菠蘿配班蘭椰香等，仲有大受歡迎的香芋麻糬及抹茶麻糬口味！

蛋糕外型均以簡潔為主，再加上充滿美感的精緻唧花裝飾，打卡一流！切開蛋糕就有層次分明的北海道鮮忌廉及海綿蛋糕夾層，啖啖香甜果肉或煙韌麻糬！

THE BAKERISM近日在尖沙咀開設實體店，網上訂購蛋糕後可以到店自取，店舖亦提供現貨蛋糕，方便大家即場購買！除了原本網購提供的5吋、6吋及8吋蛋糕外，更加首次推出實體店限定的4吋蛋糕，適合2至3人享用！現時更有試業限定優惠，所有現貨蛋糕款式一律9折，金卡會員或以上更有8折優惠！

新店更首次推出樽裝奶凍系列，分別原味、芒果、貓山皇3種口味，口感滑溜而且充滿奶香，更有買二送一優惠，甜品控不妨一試！

圖片來源：THE BAKERISM

THE BAKERISM



地址：尖沙咀金巴利道68號地下

營業時間：10:00-20:00

