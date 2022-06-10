【日本城優惠】日本城快閃優惠，多款精選床品減價低至$99，涵蓋床笠、枕袋、被袋及套裝等其中包括人氣卡通多啦A夢及角落生物等角色，多啦A夢及角落生物Fans記得趁日本城優惠優惠入手！

日本城優惠｜日本城床品優惠$99起！多啦A夢床笠/角落生物冷氣被

日本城網店最近推出床上用品快閃優惠，由即日起至6月12日，多款床品例如床笠、枕袋、被袋等進行減價，並提供單人及雙人床品，涵蓋各款呎吋套裝，$99起即可以入手，今次優惠更涵蓋人氣卡通床品，可愛又抵買！

（圖片來源：日本城）

今次床品優惠涵蓋多啦A夢及角落生物等可愛卡通角色，多啦A夢單人、雙人或加大床笠枕袋套套裝$224起（原價$700起）；角落生物則有單人或雙人冷氣$349起（原價$1,250起），十分抵買！

此外，優惠涵蓋多款抗菌枕頭、太空護頸枕頭、單人或雙人抗菌床墊，劈價至$99起！日本城快閃卡通床品優惠將進行至6月12日，已訂購商品將由6月22日至27日陸續發貨，每款限購5件，數量有限，售完即止，想趁優惠換新床品記得不要錯過！

日本城快閃優惠 詳情

推廣日期：即日起至6月12日

發貨日期：6月22日至27日

推廣地點：日本城網店

