【家電優惠】近日不少家電品牌均推出減價優惠！本文將集合6大家電優惠，其中友和快閃低至$3起、蘇寧減價低至49折、HOME+21折等，更有多款手機、雪櫃優惠，即看下文留意減價詳情！

電器優惠｜豐澤/蘇寧/百老滙6大家電優惠 雪櫃劈至半價+家電$3起

家品電器優惠【1】豐澤

豐澤門市及網店最近推出最新7大優惠！由即日起，豐澤門市及網店推出7大限時快閃優惠，當中包括有小米產品、手機優惠、電子產品優惠等，亦涵蓋多款廚具、大小型家電及電子產品等，部分低至3折發售。

詳情：豐澤優惠｜豐澤7大優惠低至3折 手機勁減2千！小米家電/廚具$99起

（圖片來源：豐澤）

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家品電器優惠【２】蘇寧

蘇寧最新推出一連14天的「年中感謝祭」限時優惠，由7月8日起至7月21日，網店多款精選產品減價低至6折，門店更低至49折，包括家電用品、電子產品及配件等，其中雪櫃劈至近半價，勁減逾$2,500；手提電腦亦大減$1,200，另外Apple產品、小米手機、吸塵機、電飯煲等都做優惠。此外，蘇寧推出消費券限定優惠，買滿指定金額可享即減$50優惠，或送限量精美贈品。

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家品電器優惠【2】蘇寧優惠詳情

優惠日期：7月8日起至7月21日

購買地點：蘇寧門店及網店



家品電器優惠【3】友和YOHO

由即日起，友和YOHO推出友和推出多項優惠，包括「好價勢閃購」、「VIP特賣區」及限時優惠等，劈價1折起，包括多款人氣家電、遊戲機、家居用品、電子產品及配件等商品均有折扣優惠，優惠價最平$3起，包括有電視機、智能手機、手提電腦、搖控器、吸塵機、藍牙喇叭、無線耳機等，數量有限，大家記得把握機會入貨。

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家品電器優惠【3】友和YOHO優惠詳情

優惠日期：由即日起*

購買地點：友和YOHO網店

*部分優惠提早結束，請留意官網詳情



家品電器優惠【4】電器幫 ElecBoy

網購平台電器幫ElecBoy現正推出「電器幫夏日祭」，由即日起至7月31日，全店產品低至44折，期間逢星期三（早上十10時）更會舉行「夏日祭閃購日」，各款家電如咖啡機、蒸焗爐、風扇、抽濕機、美容及個人護理產品、戶外產品等大劈價，售價$9起；有興趣可前往官網查詢！

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家品電器優惠【4】電器幫優惠 詳情

優惠日期：由即日起7月31日

購買地點：電器幫網店



家品電器優惠【5】HOME+

網購平台HOME+最新推出電器優惠，其中大昌生活百貨旗艦店加盟，由即日起至7月10日推出新開張優惠，超過700件貨品勁減低至21折，包括多款廚具家電以超抵價發售$199起，其中Gemini負離子直立扇勁減逾千元，現僅售$526（原價$1,498）；Gemini蒸氣電焗爐亦減至$339（原價$798）；部分產品設有限時快閃優惠，大家要把握機會！

家品電器優惠【5】HOME+優惠詳情

優惠日期：由即日起至7月10日

購買地點：HOME+網店



家品電器優惠【6】百老滙

百老滙最新推出夏日大放送優惠活動，由即日起至11月30日推廣期內，凡於百老滙購買指定型號的電子產品，即可以免費換領adidas潮流運動用品，其中包括運動套裝、瑜伽系列服飾、Brand Love Pack系列、「2022 世界盃」主題限定精品，或Sugarfina夢幻糖果，機會難得。

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家品電器優惠【5】百老滙優惠詳情

優惠日期：由即日起至11月30日

購買地點：百老滙

