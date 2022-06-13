便利店聯乘Sanrio限定精品！玉桂狗Doughnut背囊/Kuromi卡通麻雀

【便利店新品】Sanrio人氣角色登陸7-11便利店，化身成一系列限定精品，包括有玉桂狗Cinnamoroll聯乘Doughnut推出8款實用背包及斜孭袋，少女心爆棚！另外，又會推出肉桂狗及Kuromi麻雀套裝，還有多款實用家居用品，如床具、毛毯、摺合式小枱等，各位Sanrio粉絲記得留意開售日期及預購方法！

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便利店新推18款Sanrio限定精品！肉桂狗Doughnut背囊/Kuromi麻雀

7-11便利店推出18款Sanrio人氣角色精品，款款都可愛又實用！首先有玉桂狗聯乘Doughnut推出的背囊、斜孭袋及手機袋等，主打奶油忌廉色設計，輕巧耐用，適合帶住出發去行山或郊遊！

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另外，今次大口仔及Hello Kitty將會化身成Sanrio床品，有不同尺寸可供選購，適合不同家庭需要。

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Sanrio今次更會推出卡通麻雀套裝，分別有Cinnamoroll玉桂狗及Kuromi款式，不論是外盒、麻雀及骰子都刻上卡通圖案，極具收藏價值！另附上麻雀抺布，方便每次用完之後可以清潔。

家居用品方面，今次有4款卡通圖案摺合式小枱，適合做茶几或用作小朋友飯枱，枱腳可以收合助節省空間；3款造型毛毯特別設計成卡通頭套，可以在家中或辦公室披上保暖。另外還有Cinnamoroll毛絨凳、Hello Kitty納米蒸氣熨斗、大口仔及Kerokerokeropi藍牙耳機，造型搶眼又實用！

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以上預購商品將於2022年6月15日早上7時起至6月28日，於7仔預購站官方網站開放預購，並將於2022年7月26日起可陸續取貨。預購適用於香港及澳門7-Eleven店舖，每單交易只限預購1件，貨品數量有限，售完即止，詳情可前往官方網站查詢。