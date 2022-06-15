消委會3款最高分床單推介 過千元床單不敵$59平價貨 附低評分名單

【消委會床單】消委會發布了《選擇月刊-548期》，評測市面15款不同價格的床單和床褥保護套樣本，發現近8成產品抗菌功能未如理想，其中有1款更含有致癌物。本文集合消委會3款最高分推介，並附多款表現較差的床單產品，其中千元名牌貨「卡撒天嬌」表現更不敵$59平價貨。

消委會床單｜消委會3款最高分床單推介 過千元床單不敵$59平價貨

消委會床單評測測試了市面上15款床單和床褥保護套，其中包括9款標示有「抗菌」和「防蟎」功能，及6款標示有「防蟎」功能的樣本，售價由$59至$1,590不等。測試結果顯示，雖然全部樣本都有不俗的防蟎效能，得出的塵蟎抑制率由61%至95%，表現最好的樣本為「Vania Bedding」，塵蟎抑制率達95%。

（圖片來源：消委會）

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不過抗菌功能方面，7款（近8成）的抗菌功能（金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌）卻未如理想，而大部分樣本經多次洗濯後都有縮水和褪色的情況。另外部分樣本更含有害化學物質，其中「HOLA」布料上的不同印花，部分檢出其中一種致癌物芳香胺。部分樣本的標籤資料亦欠清晰或不準確。

消委會床單評測：表現較差的床單和床褥保護套

消委會床單評測【1】卡撒天嬌CASABLANC - CASA-V 幻影絲印花系列

卡撒天嬌CASABLANC床單或床褥保護墊，聲稱具有「防霉」、「防臭」、「空氣淨化」等功能，不過抗菌表現果未符合相關要求，同時檢測所得成分與標榜資訊不符，整體表現最差，總評獲得3星。

卡撒天嬌CASABLANC - CASA-V 幻影絲印花系列

產地：-

售價：$1,429

檢測所得成分：50.4%棉；49.6%嫘縈

整體抗菌表現：1分（最低分）

塵蟎抑制率：66%

總評：3星（最低分）



消委會床單評測【2】Cherry - 瑞士專利抗菌系列

Cherry 瑞士專利抗菌系列床單或床褥保護墊，聲稱具有「防臭」、「長時間保護」 功能，不過經過10次洗濯後，全部樣本皆出現不同程度的縮水，縮水率為0.5%至6.1%，以Cherry尺寸差異最大，總評獲得3.5星。

Cherry - 瑞士專利抗菌系列

產地：-

售價：$639

檢測所得成分：100% 棉

整體抗菌表現：1.5分

塵蟎抑制率：69%

總評：3.5星



消委會床單評測【3】Simple Ol' Me - 優質蘆薈棉床單套裝

Simple Ol' Me 優質蘆薈棉床單套裝，檢測所得對金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌的整體抗菌表現不理想，總評獲得3.5星。

Simple Ol' Me - 優質蘆薈棉床單套裝

產地：-

售價：$158

檢測所得成分：100% 聚酯纖維

整體抗菌表現：1.5分

塵蟎抑制率：62%

總評：3.5星



消委會床單評測【4】摘夢園Jadaloo - 防塵蟎抗鼻敏感超柔軟雙人床笠

摘夢園Jadaloo 防塵蟎抗鼻敏感超柔軟雙人床笠，檢測所得對金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌的整體抗菌表現不理想，同時檢測所得成分與標榜資訊不符，總評獲得3.5星。

摘夢園Jadaloo - 防塵蟎抗鼻敏感超柔軟雙人床笠

產地：韓國

售價：$820

檢測所得成分：100% 聚酯纖維

整體抗菌表現：1.5分

塵蟎抑制率：65%

總評：3.5星



消委會床單評測【4】HOLA - OPEN! X HOLA 雙人防蟎抗菌四件組

HOLA 雙人防蟎抗菌四件組，檢測所得對金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌的整體抗菌表現不理想，同時布料上的不同印花部分檢出其中一種致癌物芳香胺，檢出量由每公斤8.5至12.1毫克，但符合歐盟要求，總評獲得3.5星。

HOLA - OPEN! X HOLA 雙人防蟎抗菌四件組

產地：台灣

售價：$288

檢測所得成分：100% 聚酯纖維（檢出致癌物芳香胺）

整體抗菌表現：2分

塵蟎抑制率：62%

總評：3.5星



消委會床單評測：表現最好的床單和床褥保護套

消委會床單評測【1】Vania Bedding - 四防床褥保護罩

Vania Bedding 床褥保護雖然售價甚低，但獲4星半評分，表現更勝$1,429元的名牌貨「CASABLANCA」。

Vania Bedding - 四防床褥保護罩

產地：-

售價：$59

檢測所得成分：面布（69.8%）、 聚酯纖維（30.2%）、棉床裙邊（100% 聚酯纖維）

整體抗菌表現：不適用

塵蟎抑制率：95%

總評：4.5星



消委會床單評測【2】蟎可敵Mite-PROTEN 床褥套

蟎可敵Mite-PROTE總評獲得5星推介，有效對抗金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌，而化學性防蟎效能抑制率達70%，表現理想。

蟎可敵Mite-PROTEN 床褥套

產地：泰國

售價：$1,200

檢測所得成分：100% 聚酯纖維

整體抗菌表現：5分（最高分）

塵蟎抑制率：70%

總評：5星（最高分）



消委會床單評測【3】Softiehk - 防水防塵蟎床墊裙腳式防水防塵床單

Softiehk防水防塵蟎床墊裙腳式防水防塵床單，總評獲得5星推介，化學性防蟎效能抑制率達69%，表現同樣理想。

Softiehk - 防水防塵蟎床墊裙腳式防水防塵床單

產地： -

售價：$650

檢測所得成分：100% 聚酯纖維

整體抗菌表現：不適用

塵蟎抑制率：69%

總評：5星（最高分）



消委會床單評測【4】Allergy Care - 4.8純棉防塵蟎寢具系列床褥套（旅行裝）

Allergy Care 純棉防塵蟎寢具系列床褥套，總評獲得5星推介，化學性防蟎效能抑制率達70%，表現理想。

Allergy Care - 4.8純棉防塵蟎寢具系列床褥套（旅行裝）

產地：美國

售價：$1,590

檢測所得成分：100% 棉

整體抗菌表現：不適用

塵蟎抑制率：70%

總評：5星（最高分）

