中環Cafe下午茶90分鐘任飲任食！逾10款鹹甜點+飲品 鮑魚酥/鬆餅

【下午茶2022】中環一間精品咖啡店推出全新任飲任食下午茶，人均$199任飲任食90分鐘！下午茶供應10款精選鹹甜點，有鮑魚酥、黑松露蟹肉酥、焦糖蛋糕、松露朱古力蛋糕、鬆餅等，飲品方面則有花茶、咖啡、沙冰等，最適合約齊朋友去打卡歎High Tea！

中環Cafe推90分鐘任飲任食下午茶放題！鮑魚酥/松露朱古力/花果茶

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位於中環的「Lassana Coffee」主打自家烘焙精品咖啡及輕食，最新推出「The Grand Feast High Tea Set」，90分鐘任食10款精選鹹甜點及飲品，人均只需$199，各位High Tea控怎可錯過！

（圖片授權：IG@lovecathcath）

下午茶提供10款精選鹹甜點，甜品方面有焦糖蛋糕、鮮芒果撻、雜莓蛋糕、松露朱古力蛋糕及英式鬆餅（配奶油醬及果醬）。

鹹點方面包括雜菌鮑魚酥、黑松露蟹肉酥、牛油果鮮蝦撻、煙三文魚多士及巴馬火腿撻。其中，每件雜菌鮑魚酥上都有一隻鮑魚仔，有網民大讚味道香酥鬆脆，沒有因為在室溫存放太久而變得軟身，值得Encore！

下午茶無限任飲的選擇亦有不少，除了茶及咖啡，亦有花茶、沙冰等，如芒果菠蘿伯爵茶沙冰、雜莓觀音茶沙冰、芝麻牛奶咖啡、朱古力咖啡、泡沫咖啡、綠茶鮮奶、茉莉花茶等。

除了90分鐘任飲任食下午茶，咖啡店亦供應其他主食、甜品及飲品，如全日早餐（$98）、牛油果三文魚酸種包（$68）、黑松露碎蛋貝果（$58）、黑松露醬雜菌意粉（$88）、士多啤梨雪糕窩夫（$88）、湯寧咖啡（$47）、青檸薄荷梳打（$50）等。

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Lassana Coffee The Grand Feast High Tea Set

價錢：$398/2位（人均$199）

供應日期：即日起至另行通知

供應時間：下午2時30分-5時30分

*只限堂食。



Lassana Coffee

地址：中環荷李活道52號高層地下

電話：5493 1234

營業時間：09：00-20：00

*逢星期一休息。

