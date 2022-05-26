長沙灣韓式澡堂Cafe推下午茶優惠！人均$144歎8款招牌鹹甜點+特飲

【下午茶優惠】長沙灣韓式Cafe「新沙洞澡堂」推出韓式3層架下午茶優惠，人均只需$144，就歎到8款精選鹹甜點下午茶，當中包括招牌牛角酥窩夫、馬卡龍、奶凍等，每位更包自選特飲1杯！Cafe環境以韓式澡堂為主題，設有不少特色打卡位，即睇優惠詳情啦！

長沙灣人氣韓式Cafe推限時下午茶優惠！人均$144歎8款鹹甜點+自選特飲！

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（圖片來源：KLook）

長沙灣人氣韓式Cafe「新沙洞澡堂」最近推出下午茶3層架限時優惠，只要於Klook預訂，即可用人均$144的優惠價（原價$328/2人）歎到下午茶3層架，再送自選特飲1杯！

（圖片來源：KLook）

雙人下午茶3層架供應8款精選鹹甜點，包括招牌牛角酥窩夫配花生奶醬及Tiramisu醬、蛋沙律撻、煙三文魚撻、馬卡龍、香蕉朱古力撻、士多啤梨撻、芒果奶凍及抹茶紅豆撻。

每位再送自選特飲1杯，飲品選擇包括藍柑橘白桃梳打特飲、玫瑰梳打特飲、焦糖鮮奶咖啡等；亦可加$10升級無酒精雞尾酒，或加$15升級至維也納咖啡。

除了下午茶3層架，Cafe另有多款韓式特式餐點及飲品，包括海鹽櫻花忌廉牛角酥窩夫（$68）、韓式牛肉拌飯定食（$88）、麻辣勁爆芫荽炸雞（3件$48，5件$78）、牛血解酒湯（$118）、蜜桃燒酒雞尾酒（$58）、初飲初樂燒酒（$68）、青葡萄燒酒（$68）等，選擇好豐富！

歎美食之餘當然也要好好打卡！Cafe以韓式澡堂為主題，設有3大必影打卡位，包括韓式澡堂、花灑圓鏡及燒酒牆，充滿韓國氣息！提提大家，如果想打卡就要早點去霸位或預早訂座啊！

新沙洞澡堂下午茶優惠

推廣日期：即日起至8月13日（逢星期一至五，6月3日及7月1日除外）

推廣時間：下午15：00-17：30

價錢：$288/2位（原價$328/2位）



新沙洞澡堂

地址：長沙灣福榮街506-510號榮發閣地下A1號舖

電話：2666 6881／2666 6013

營業時間：11：00-22：00

