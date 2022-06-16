【觀塘美食】芋圓控注意！觀塘一間甜品外賣小店，主打選用新鮮食材、每日手工搓製而成的芋圓，口感煙韌彈牙，被網民稱為「可能係全港最好食嘅芋圓」！除了招牌三色芋圓，小店又供應多款DIY創新配料，如焙茶圓、阿華田圓、包心芋圓、奶茶凍等，最平$36就可以自選5款，各位芋圓控不可錯過，即睇小店地址！

觀塘美食｜人氣手工芋圓甜品店！$36起歎煙韌芋圓+芋泥球+奶茶凍

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位於觀塘的「芋圓控 TAROLOVER.HK」由一對「芋圓癡」情侶主理，主打每日新鮮手工搓製的三色芋圓、芋泥球及多款特色配料。芋圓口感煙韌有嚼勁，更曾被網民稱為「有可能係全港最好食的芋圓」，人氣極高！

小店的芋圓不含色素，採用新鮮食材如蜜芋頭、地瓜、紫薯等製作，其中蜜芋頭等食材每次需要至少熬煮1小時以上，可說是誠意之作！另外，小店亦有急凍三色圓供應，可以買回家慢慢食！

小店的甜品款式選擇都有不少，其中必試招牌三色芋圓，包括芋圓、地瓜圓及紫薯圓，不只煙韌彈牙，細嚼更可以吃出食材的甜味。另有番薯包心芋圓、焙茶圓、白玉丸子、粉圓、小芋圓及小丸子等，總有一款可以滿足各位芋圓控！

除了芋圓，小店的特色配料同樣受歡迎，以芋泥球及奶茶凍人氣最高，還有仙草凍、桂花凍、雞蛋布丁、桃膠、蜜芋頭、海底椰、寒天晶球等，選擇甚多。

想食到心水配搭甜品，價錢最平$42起；亦可以選擇DIY自選套餐，最平$36就可以選擇5款配料，有網民大讚奶茶凍極有港式奶茶風味，而焙茶圓茶味濃郁，必試！

除了芋圓甜品，小店另有多款特飲及台式飲品供應，包括布丁奶茶（$24）、雙Q奶茶（$28）、黑糖粉圓鮮奶（$28）、芋泥鮮奶（$32）、野莓水果冷泡茶（$20）、源啖芒芒（$32）、白桃梳打（$24）等。

芋圓控 TAROLOVER.HK

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈11樓B室

營業時間：12：00-20：00

*逢星期日及不定時休息。

