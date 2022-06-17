長洲美食｜長洲隱世北歐風+日系Cafe！必食日本蜜柑卷蛋/戚風蛋糕

【長洲美食】長洲有大魚蛋、芒果糯米糍等不少美食，但原來長洲有一間隱世木系Cafe，其北歐裝修及日系風格，吸引不少人遠道而來。小店主打多款手工製甜品，包括必吃日本蜜柑卷蛋、戚風蛋糕等，配上一杯香濃咖啡，頓時讓人心情放鬆！

長洲美食｜長洲隱世木系Cafe 北歐風+日系裝修! 必食日本蜜柑卷蛋

位於長洲小島遠端的西灣，有一間隱世Cafe「heima heima」坐落在村屋的底層，環境寧靜，店門外採用極簡的北歐式裝修，灰白色調讓人十分放鬆；店內則以日式木系為主，更擺有多個綠色盆栽、乾花等裝飾，與店名「Heima」（冰島語解作「家」）互相呼應，同時更設有戶外露天座位，非常溫馨。

Cafe主打多款特色甜品及輕食料理，其中以招牌手工製的卷蛋最為受歡迎，包括必食的日本蜜柑卷蛋（$62），猶如花瓣般的蜜柑，精緻地擺置在卷蛋中，配上一已烘乾的乾果，賣相美觀；此外更有紅豆白玉玄米茶卷蛋、紅絲絨士多啤梨、青肉蜜瓜茉莉綠茶等口味卷蛋，口感鬆軟之餘且打卡一流，不過每日限量供應，大家最好提早前往。

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除了卷蛋之外，Cafe亦有多款戚風蛋糕，例如日本香印青提桂花蛋糕、檸檬黑糖紅茶蛋糕、榛子醬伯爵茶蛋糕等，水果與各種茶品混搭，味道驚喜，絕對值得一試！小店同時提供不同輕食簡餐、全日早餐等，不過店舖每周只開3天，大家去前記得留意喇！

heima heima 詳情

地址：長洲贊端路25號地舖

營業時間：

12:00 - 18:00（星期四至五）

12:30 - 18:00（星期六）

*星期日至三休息

電話：6078 3417

