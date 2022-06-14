元朗美食｜原個椰殼芒果椰子凍！夏日必試椰子凍+鮮果肉+芒果布甸

撰文：貝果超人
出版：更新：

【元朗美食】元朗茶飲店新出原個椰殼芒果甜品！新推出甜品芒果椰子凍，以原個椰殼裝著三重足料甜品，包括新鮮芒果肉，芒果布甸及新鮮椰子凍！天氣越來越熱，最適合吃一口香甜又清爽甜品！

元朗美食｜原個椰殼芒果椰子凍！夏日必試自製椰子凍+新鮮果肉+芒果布甸

元朗美食20大必食推介 必試米芝蓮小店/$5爆餡糯米糍/Omakase

位於元朗的茶飲店「夏茶」推出全新夏日甜品！最新推出的「芒芒椰子凍」，以原個椰子殼盛載三重足料甜品，底層為新鮮芒果製成的滑嫩布甸，再加入自家製新鮮椰子凍和粒粒芒果肉，一次可以食到三種口感！

圖片來源：夏茶

除了選用新鮮芒果外，椰子凍亦由新鮮椰汁及椰肉製作，外觀晶瑩剔透，更可以看到粒粒新鮮椰肉！清甜滑嫩而且充滿椰香味，與芒果配搭一流，趁夏天吃一個正好有消暑效果！

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

店舖亦有供應原味「世一椰子凍」，同樣以原個椰子殼盛載出售，頂層更加入烘製過的椰肉碎及椰子脆片，令整體口感更豐富！兩款口味均以新鮮材料製作，每日售完即止，有時下午就會售罄，想試就要提早去買喇！

店舖亦有供應多款人氣茶飲，推介必試招牌芝士雪沙系列，頂層有濃厚奶蓋，再喝一口就可以品嘗到以水果及牛奶製成的雪沙，中間夾雜住果肉！款式方面分別有士多啤梨、牛油果、蜜桃等多款選擇，夏天必飲的透心涼之選！

夏茶

地址：元朗炮仗坊36號舖
營業時間：12:00-22:00

元朗美食｜必食正宗桂林絕代雙豬米粉！脆皮燒豬腩+爽嫩豬頸肉元朗美食｜人氣即叫即炸蠔餅！足料蠔仔+秘製酸辣汁/芫荽超惹味！元朗美食｜米芝蓮推介台式小食！爆漿抹茶芝士壓餅/足料招牌刈包元朗美食｜流浮山度假風餐廳3層高打卡壁畫！露天草地歎法國菜元朗美食｜錦田日系打卡Cafe！和風庭院+榻榻米座位 必食和牛吐司元朗美食｜傳統糕點店$5粒爆餡糯米糍超抵食！即叫即包+皮薄足料元朗美食|懷舊糕點店足料砵仔糕 記者親身試食！必試紫薯/芝麻味
飲食情報
飲食餐廳推介
甜品
飲食-元朗
你可能感興趣