元朗美食｜原個椰殼芒果椰子凍！夏日必試椰子凍+鮮果肉+芒果布甸

【元朗美食】元朗茶飲店新出原個椰殼芒果甜品！新推出甜品芒果椰子凍，以原個椰殼裝著三重足料甜品，包括新鮮芒果肉，芒果布甸及新鮮椰子凍！天氣越來越熱，最適合吃一口香甜又清爽甜品！

元朗美食｜原個椰殼芒果椰子凍！夏日必試自製椰子凍+新鮮果肉+芒果布甸

位於元朗的茶飲店「夏茶」推出全新夏日甜品！最新推出的「芒芒椰子凍」，以原個椰子殼盛載三重足料甜品，底層為新鮮芒果製成的滑嫩布甸，再加入自家製新鮮椰子凍和粒粒芒果肉，一次可以食到三種口感！

圖片來源：夏茶

除了選用新鮮芒果外，椰子凍亦由新鮮椰汁及椰肉製作，外觀晶瑩剔透，更可以看到粒粒新鮮椰肉！清甜滑嫩而且充滿椰香味，與芒果配搭一流，趁夏天吃一個正好有消暑效果！

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店舖亦有供應原味「世一椰子凍」，同樣以原個椰子殼盛載出售，頂層更加入烘製過的椰肉碎及椰子脆片，令整體口感更豐富！兩款口味均以新鮮材料製作，每日售完即止，有時下午就會售罄，想試就要提早去買喇！

店舖亦有供應多款人氣茶飲，推介必試招牌芝士雪沙系列，頂層有濃厚奶蓋，再喝一口就可以品嘗到以水果及牛奶製成的雪沙，中間夾雜住果肉！款式方面分別有士多啤梨、牛油果、蜜桃等多款選擇，夏天必飲的透心涼之選！

夏茶



地址：元朗炮仗坊36號舖

營業時間：12:00-22:00

