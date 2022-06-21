【豐澤優惠】豐澤門市及網店最近推出最新8大優惠！由即日起，豐澤門市及網店推出8大限時快閃優惠，當中包括有手機優惠、電子產品優惠等，亦涵蓋多款廚具、大小型家電及電子產品等，部分低至12折發售，即看下文留意優惠詳情！

豐澤優惠｜豐澤8大新優惠12折起！手機勁劈近2千元+廚具家電$99起

（圖片來源：豐澤）

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豐澤優惠【1】夏日涼浸浸四重優惠

豐澤由即日起，門市及網店推出「夏日涼浸浸四重優惠」，每周6款產品快閃減價，超過150款精選產品低至37折，當中包括人氣風扇及冷風機、迷你冰箱、脫毛器、洗面機等， 更可以低至$99換購價換購榨汁機、風扇等，更多產品優惠請前往官網查詢！

豐澤優惠【1】夏日涼浸浸四重優惠

優惠日期：由即日起

購買地點：豐澤門市及網店



豐澤優惠【2】豐澤「送禮唔好等」低至4折

豐澤網店由即日起，推出「送禮唔好等」優惠低至4折，多款廚具、家電、智能手機、智能手錶、遊戲機等均進行大減價，其中包括吸塵機、「P助與粉紅兔兔」廚具、Dyson多功能造型器、任天堂Switch等，售價$129起，記得前往網店掃貨！

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豐澤優惠【2】豐澤「送禮唔好等」低至4折

優惠日期：由即日起

購買地點：豐澤網店



豐澤優惠【3】SONOS產品優惠低至87折

豐澤由即日起至6月26日，推出SONOS產品優惠低至87折，多款精選無線喇叭、音箱減價，其中包括Sonos Roam SL便攜式智能音箱、Sonos One 智能無線音箱、Sonos Move 便攜式智能音箱等$1,499，有興趣可趁低價入手。

（圖片來源：豐澤）

豐澤優惠【3】SONOS產品優惠低至87折

優惠日期：由即日起至6月26日

購買地點：豐澤門店及網店



豐澤優惠【4】電動牙刷及水牙線快閃優惠46折

豐澤網店由即日起至6月26日，推出電動牙刷及水牙線快閃優惠低至46折，多款電動牙刷、水牙線品牌包括Anson Lo特別版的Colgate電動牙刷、Oral-B、PHILIPS 飛利浦、PANASONIC 樂聲牌等，售價$120起，更多優惠請至豐澤查詢。

豐澤優惠【4】電動牙刷及水牙線快閃優惠46折

優惠日期：由即日起至6月26日

購買地點：豐澤網店



豐澤優惠【5】冷氣機低至63折

豐澤由即日起至6月26日，豐澤牌冷氣機推出限時低至63折優惠，由3/4匹至2匹功率都有。此外，多款精選冷氣更低至67折，當中包括有窗口式、分體式等冷氣機，涵蓋超過20個品牌，包括SAMSUNG、三菱、MIDEA 美的、樂信牌等$2,659起！

豐澤優惠【5】冷氣機低至63折

優惠日期：由即日起至6月26日

購買地點：豐澤門市及網店



豐澤優惠【6】耳機、喇叭、音樂播放器低至12折

豐澤網店由即日起至6月30日，推出精選耳機、喇叭、音樂播放器快閃優惠低至12折，產品數量超過500款，種類由入門至專業級，包括無線耳機、監聽級耳機、無線喇叭等，售價$230起。

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豐澤優惠【6】耳機、喇叭、音樂播放器低至12折

優惠日期：由即日起至6月26日

購買地點：豐澤網店



豐澤優惠【7】SAMSUNG產品快閃優惠

豐澤網店由即日起至6月30日，推出SAMSUNG產品快閃優惠，多款精選手機、智能手錶電腦均劈價，其中SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G 智能手機勁減$1,900，以$13,498（原價$15,398）發售；SAMSUNG Galaxy Tab S7+平板電腦勁減$1,989，至$5,299（原價$7,288）。此外，多款人氣款式亦減價至$2,099起，更多優惠請至官網查詢。

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豐澤優惠【7】SAMSUNG產品快閃優惠

優惠日期：由即日起至6月30日

購買地點：豐澤網店



豐澤優惠【8】豐澤消費激賞祭低至2折

豐澤預告將於8月7日推出「豐澤消費激賞祭」，屆時線下線上提供不同種類優惠，門店及網店將有逾1,000款產品低至2折，大家密切留意優惠詳情！

（圖片來源：豐澤）

豐澤優惠【8】豐澤消費激賞祭低至2折

優惠日期：8月7日

購買地點：豐澤門市及網店

