【葵涌美食】葵涌有一間超人氣小食店，主打「1蚊1件」煎釀三寶，縱使物價飛揚，但16年以來從未曾加價，炸魚蛋、茄子、紅腸、豆腐、青椒等，件件都「抵食夾大件」，絕對是窮人恩物！

葵涌美食｜葵涌1蚊1件煎釀三寶 16年無加過價！炸魚蛋/茄子/紅腸

香港物價飛騰，不過位於葵涌光輝圍就有一檔小食店——合發小食，至今仍然售賣著「1蚊1件」的煎釀三寶，眼中一般市面上的煎釀三寶已經加價至$10/5件不等，小店則16年以來從不加價，繼續賣「1蚊1件」，是現今香港再難見到的售價，而且款款都大件抵食，因此成為人氣小店。

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小店䇄立於葵興多年，提供超多款煎釀三寶，包括有肉質厚實且必食的炸魚蛋、釀有魚肉的茄子、炸豆腐、雲吞、尖椒、青椒、紅腸等，種類繁多，經油炸後香氣濃郁，再加上甜甜的豉油、甜醬或辣醬，買10件也僅是$10，超級抵食

小店亦有提供不同炸物，包括炸雞腿（$28）、炸雞軟骨（$12）等，均為人氣必點小食，外皮爽脆且肉質鮮嫩，十分邪惡；此外，亦有提供小食店必有的生菜魚肉、碗仔翅、燒賣、腸粉、豉油王炒麵等，最令人驚喜的是小店為24小時經營，大家任何時候經過都可以隨時「食返轉」喇！

合發小食 詳情

地址：葵涌禾塘咀街珠寶大樓地下125號D舖

營業時間：24小時營業

電話：2410 8849

