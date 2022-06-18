西貢美食2022｜11間餐廳推介！手工雪糕/冰火菠蘿油/米芝蓮海鮮

【西貢美食2022】西貢是香港的後花園，近年成為香港人假日必訪的好去處，更有不少餐廳小店進駐，化身成美食集中地！記者整合11間西貢美食，包括打卡Cafe、海鮮小炒、人氣甜品及街頭小食等，下次去西貢就識得搵食啦！

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西貢美食2022｜西貢11間餐廳推介！手工雪糕/冰火菠蘿油/米芝蓮海鮮中菜

西貢美食2022【1】Neko 熊穴

日式庭園風Cafe人氣Neko 熊穴，主打自家製手打烏冬及班戟，當中必試雞肉丸子手打烏冬和日式抹茶班戟！Cafe是寵物友善餐廳，店內設有室內小庭園及日式榻榻米座位，還有面向開揚海景的室外露天位，滿滿和風感，非常適合打卡影相。

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西貢美食2022【2】Little Cove Espresso

另一間西貢Cafe推介就是墨爾本風CafeLittle Cove Espresso，主打素食菜式，有酸種黑麥包、果昔盆、沙律、蔬菜碗等較健康的輕食，勝在擺盤打卡必食。而且環境也十分適合打卡，接近兩層高的白色裝潢，而且設有露天戶外座位，空氣流通之餘亦可感受陽光！整體又以自然採光為主，進來就感到放假的輕鬆。

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西貢美食2022｜Little Cove Espresso

地址：西貢西貢海旁廣場兆日樓地下1-2號舖



西貢美食2022【3】Law of Yogurt 小滿定律

位於西貢的乳酪雪糕店Law of Yogurt小滿定律，主打以希臘乳酪製作乳酪雪糕，乳酪的味道較濃郁，質地厚重且入口更滑，因此受到不少人喜愛。不但配料豐富，更可以選擇不同醬料配搭，當中包括人氣必食招牌海鹽焦糖脆脆、綠茶糯米糍、檸檬芝士蛋糕等，款款各有特色，賣相好看之餘份量不少，雪糕控絕對值得一試！

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西貢美食2022【4】西貢冰火菠蘿油

西貢咖啡餅店的冰火菠蘿油是西貢名物之一！已經開業10多年的西貢咖啡餅店主打葡撻、奶撻等餅食，當中菠蘿油最受歡迎，菠蘿油外層包皮鬆脆，鬆軟的麵包加入菠蘿油，十分美味。餅店門外經常大排長龍，菠蘿油平日下午5點前已經沽清。

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西貢美食2022｜西貢咖啡餅店

地址：西貢海旁廣場2號金寶閣6-7號舖地下



西貢美食2022【5】初嘗夏沫

西貢簡約風甜品店初嘗夏沫，主打日式梳乎厘班戟和牛角包窩夫，即叫即整，有多款不同口味可以選擇！除了原味梳乎厘班戟，還有士多啤梨、抹茶紅豆、Tiramisu、玫瑰、焦糖布甸黑松露等，價錢由$78起。店面採用落地大窗設計，午後的自然光配合室內的木系桌椅，感覺休閒。

西貢美食2022【6】Dough Bros Pizza & Doughnuts

Dough Bros Pizza & Doughnuts在港島區已有多間分店，主打手工薄餅及即叫即做爆餡足料冬甩，最近正式登陸西貢開設第8間分店！除了幾款招牌薄餅，西貢分店更會推出2款期間限定薄餅，分別是The Carbonara及The Big BBQ，鍾意食Pizza的朋友不要錯過！

Dough Bros除了招牌手工薄餅，即叫即做爆餡冬甩同樣受歡迎，必試超邪惡的Nutella朱古力醬冬甩，其他口味包括草莓果醬、卡士達醬、檸檬、卡布奇諾及海鹽焦糖等。

西貢美食2022｜Dough Bros Pizza & Doughnuts

地址：西貢萬年街100號

營業時間：上午10時至下午11時



西貢美食2022【7】Hushush Ice Cream Coffee

Hushush Ice Cream Coffee最出名就是小店自家製的手工雪糕，會隨著季節及時令食材轉換款式，雪糕口味配搭新穎，更有用上威士忌及陳釀砵酒等香濃酒味雪糕，吸引不少雪糕迷前往朝聖。除了手工雪糕，小店的咖啡同樣出色，有坊間較少見的Apple Cold Brew及Spanish Latte；另外亦供應貝果等輕食。

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西貢美食2022｜Hushush Ice Cream Coffee

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下33號舖 / 西貢西貢海傍廣場2號金寶閣地下2號舖



西貢美食2022【8】neoart3 COFFEE Lover

西貢新開Café「neoart3 COFFEE Lover」，主打意大利風情，裝修及美食都以意大利文化為主。Café位於3層高小黃屋內，外牆以鮮黃色為主調，加上棕色簷蓬及露天座位，如置身意大利小鎮！招牌手沖咖啡、意式甜品如提拉米蘇、鏡面球狀蛋糕、酸種麵包配自家製牛油果醬及本地手工果醬等，另有多款熱食供應。

西貢美食2022【9】Chip In Fish & Chips

Chip In Fish & Chips主打英式炸魚薯條，選用MSC認證大西洋鱈魚，炸得酥脆的外皮包裹著嫩滑的魚肉，薯條即叫即炸，夠晒新鮮！另外更可以試到歐美國家流行的炸Oreo，不少人都讚出乎意料地好食！

西貢美食2022｜Chip In Fish & Chips

地址：西貢敬民街9號高勝樓地下11號舖



西貢美食2022【10】勝記海鮮酒家

想食中餐都有選擇！勝記海鮮酒家曾連續4年獲得米芝蓮一星認證，海鮮為每日新鮮運到，可以選擇不同套餐歎海鮮及招牌菜，包括不同製作的鮮鮑魚、外脆內軟的黃金脆豆腐及惹味椒鹽鮮魷等。

西貢美食2022｜勝記海鮮酒家

地址：西貢大街39號



西貢美食2022【11】六福菜館

位於西貢市場街的六福菜館同樣曾獲米芝蓮一星推介，店舖門面比較低調，但仍然吸引不少食客多走幾步，品嘗小店的海鮮菜式與鑊氣小炒。必食推介包括椒鹽鮮鮑魚、金湯魚蓉羹、椒鹽瀨尿蝦和鹽水蒸西貢魚仔等。

西貢美食2022｜六福菜館

地址：西貢市場街49號地舖

