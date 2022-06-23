司棋姐深夜出片食海膽！問5種食法邊隻最好味 網民讚美食配美人

司棋姐平時食食埋埋唔少好東西，普遍網民都封佢為「識食之人」。最近她在Instagram上深夜出片食海膽，連環實試5種海膽食法，問到「舀一羹就咁食」定「配飯」較好味，引起不少網民討論，大讚真風趣！

司棋姐深夜出片食海膽！問5種食法邊隻最好味 網民留言笑真風趣

司棋姐6月22日於Instagram帳號中突發出片食海膽，連環實試5種海膽食法，並問網民「我試咗幾個海膽食法，你哋最鍾意邊款呢？留言話畀我知，又或者重（仲）有咩其他食法提供？」網民大讚好貼地兼且好風趣！

5種海膽食法分別包括：舀一羹就咁食、紫菜包、配飯、帶子海膽burger、襯玉子豆腐，5種食法都有好味之處，好食程度讓司棋姐連環講出金句，包括：「いただきます」、「真係好好食！你地都要試下啊～」、「食依隻要瞇埋眼啊」，少女感十足！

不過當然海膽食法有好多，又點止5種食法咁少？有網民話海膽配紫蘇葉好味道，娛樂評論員「瓊姐娛樂台」則留言力撐海膽要配炒飯，司棋姐亦即刻互動，留言話「即刻搵咗啲海膽炒飯嘅相嚟睇下」，加上流晒口水表情符號，完全想像到司棋姐深夜肚餓的得意表情！

司棋姐在影片中，由頭到尾都食得相當滿足，表情春風得意，讓觀眾們都感受得到她洋溢出的美滿心情，留言話「司祺姐，見到你食得咁開心，睇到都覺得好好味」、「司琪姐同海膽都咁jeng美食配美人」、「呢條片其實我睇司棋姐你多過睇啲食物，你食嘢表情多多，好攪笑， 在這個疫情中多謝你賜給我們精神食糧。」