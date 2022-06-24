新城市廣場擬推近8萬平方呎活化空間！歡樂天地/遊樂場/寵物樂園

【新城市廣場】沙田新城市廣場擬推全新活化計劃，佔地近80,000平方呎，包括增設室內兒童遊樂場、寵物樂園等室內外娛樂設施！近日新城市廣場亦有多間新店進駐，記者整合6大新店推介，假日逛街又多幾個好去處！

沙田新城市廣場擬推全新活化空間！歡樂天地/兒童遊樂場/寵物樂園

沙田新城市廣場公布全新活化計劃！新城市廣場斥資近3億元，將商場內近8萬平方呎空間打造成全新娛樂設施，當中1樓及5樓將會劃為戶外主題區，地庫兩層竟會變為全新娛樂空間，包括寵物樂園、Sportzone躍動悠園及單車加「友」站等！

新城市廣場1樓增設寵物樂園（Pets Park），有3米高柴犬打卡位以及10大寵物遊樂設施，包括三重關卡的隧道、大型滾輪、高低平衡裝置，預計商場亦會引入寵物友善餐廳，並會有工作坊、攤位等活動！至於室內遊樂設施方面，據悉將會增設歡樂天地、兒童室內遊樂場等親子遊樂設施，到時就可以一家大細去玩樂打卡！

近日新城市廣場亦有多間新店進駐，包括日本人氣藥妝店松本清、美國連鎖個人護理店Bath and Body Works、全港最大Dyson體驗店等！即睇6大新城市廣場新店推介：

1. 松本清

日本人氣連鎖藥妝店松本清在新城市廣場開設全港第2間分店！沙田店樓高兩層，除了售賣化妝品、護膚品及營養補充品，亦有松本清自家品牌的產品！

松本清



地址：沙田新城市廣場一期250及359號舖

營業時間：10:00-22:00



2. Bath & Body works

美國連鎖個人護理用品店Bath & Body Works，香港第1間分店早前已進駐新城市廣場！店內有多款人氣護理用品如香薰蠟燭、搓手液、潤膚乳、沐浴露等，經常都大排長龍！

圖片來源：Bath & Body Works

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3. TOSS 蘇媽.蘇媽

人氣星馬菜「蘇媽.蘇媽」日前亦進駐新城市廣場，店內設計走復古風格，更設有卡位。推仲必食招牌椰香咖央多士及肉骨茶！

TOSS 蘇媽.蘇媽



地址：沙田新城市廣場一期1樓107號舖

營業時間：11:30 - 22:00



４. 微辣大排檔

微辣實體餐廳「微辣大排檔」，主打冰室及大排檔美食，更分為舊式冰室、麻將館等不同主題區域，仲有多個打卡位可以盡情拍照！

微辣大排檔



地址：沙田新城市廣場第三期二樓A216號舖

營業時間：11:30 - 22:00



５. Dyson 體驗店

Dyson在新城市廣場設立全港最大的體驗店！店內除了陳列了人氣空氣清新機與吸塵機系列外，亦都有美髮專區可以讓大家即場體驗造型服務！

Dyson 體驗店



地址：新城場廣場一期三樓369E號店

營業時間：10:00 - 22:00



6. Cole Haan GRANDSHØP

時尚生活品牌Cole Haan早前在新城市廣場設立第2間概念店！售賣多款品牌的簡約易襯皮鞋、牛津鞋等，仲有多功能運動鞋，不論上班或休閒穿搭都適合！

Cole Haan GRANDSHØP



地址：沙田新城市廣場一期五樓533號舖

營業時間：11:00-21:00

