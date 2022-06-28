【尖沙咀美食】尖沙咀人氣火鍋店推出全港首創酥皮芝士麻辣雞煲，香辣雞煲配鬆脆酥皮及拉絲芝士，啖啖都好邪惡！歎完酥皮雞煲更可以食火鍋放題，任飲任食120分鐘，超過40款和牛、配料及甜品，人均只需$298起！午市設有一人火鍋，最平$68就食到，火鍋迷不可錯過，即睇地址及美食款式啦！

尖沙咀火鍋店首創酥皮芝士雞煲！歎120分鐘火鍋放題任食40款配料

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（圖片授權：IG@cpallfoods、poorjjfoodie）

位於尖沙咀的「人和月雞煲火鍋」主打多款雞煲火鍋，晚市火鍋放題最平$298起，最近更推出全新酥皮芝士麻辣雞煲（套餐升級價$58/2位），表面是烤焗至金黃鬆脆的酥皮，雞煲上枱時可以聞到牛油香，有網民大讚「未食已經流口水」，之後可交由店員切開食用。

切開酥皮後可以見到裡面有大量雞件，以及滿滿的熱熔芝士！雞煲可按個人口味選擇辣度，分為BB辣至大辣，芝士可以中和雞煲的麻辣味，不太能吃辣的朋友都食到！雞件口感嫩滑，香辛料濃郁入味，配上芝士更邪惡！

歎完雞煲更可享用任食火鍋，湯底有芫荽皮蛋湯、川辣湯、鮮魚湯等8款選擇，120分鐘任飲任食40多款火鍋配料、飲品及甜品，包括美國牛下肩、美國牛板腱、美國牛胸爽、美國金錢𦟌、日本黑豚肉、多款海鮮、 特飲、芋圓、自助區甜品等。

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除了酥皮芝士雞煲外，亦有椰青香茅青檸烤魚（套餐升級價$58/2位）、麻辣烤魚（套餐升級價$58/2位）、藤椒烤魚（套餐升級價$58/2位）、招牌麻辣雞煲、老壇酸菜魚、韓式芝士雞及味鮮卜卜蜆，歎完同樣可選湯底食火鍋放題！

同時，餐廳亦提供午市一人火鍋定食，最平$68就可以食到！款式包括雜錦1人鍋、艾國肥牛、日本豚肉、安格斯牛板腱、1人酸菜魚鍋、1人麻辣雞煲仔鍋等，每份定食附送火鍋配料、蔬菜、主食（可選出前一丁或烏冬）及飲品，份量同樣十足，午餐想「食豪啲」的朋友怎可錯過！

人和月雞煲火鍋

地址：尖沙咀海防道38-40號中達大廈3樓全層

電話：3996 9143

營業時間：12：00-00：00

