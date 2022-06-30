便利店新品｜史迪仔立體八達通配飾限量發售！毛茸茸造型超可愛

【便利店新品】迪士尼迷留意！便利店最新推出史迪仔立體八達通配飾，原隻公仔造型設計非常可愛，產品限量發售，史迪仔粉絲記得不要錯過，即看下文看新品詳情！

便利店新品｜史迪仔立體八達通配飾 限量發售！毛茸茸造型超可愛

迪士尼經典角色登場！OK便利店最新推出史迪仔立體八達通，不設按金及儲值額，原隻毛茸茸公仔造型，帶有蓬鬆感覺，非常趣致，而且手掌大小容易攜帶，配以匙扣可以當作掛飾，方便又實用！

史迪仔成人立體八達通公仔，已於6月30日（早上7時）開始，至7月6日期間發售。

OK齊齊印會員可經Shop Easy智易買，以優惠價$268優先預訂。史迪仔成人立體八達通公仔於首輪已經售罄，OK便利店見反應熱烈，隨即於6月30日下午1時宣布返貨加推，屆時OK齊齊印會員可以登入預訂，自行選擇取貨分店，預計取貨日期為7月11日至13日，產品可供訂購數量有限，訂完即止。史迪仔粉絲千萬不要錯過喇！

史迪仔立體八達通 詳情

預訂日期：6月30日（早上7時）至7月6日*

預計取貨日期：7月11日至13日

推廣地點：Shop Easy智易買

售價：$268（OK齊齊印會員優惠價）

*可供訂購數量有限，訂完即止。

