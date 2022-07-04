粉嶺哥爾夫球場5大免費活動！哥爾夫/參觀百年建築/蝴蝶園 附交通

香港哥爾夫球會即將在粉嶺球場舉辦同樂日，免費入場參與5大活動！當中包括參觀逾百年歷史球場、三級歷史建築、蝴蝶園及體驗打哥爾夫球！活動當日有免費穿梭巴士接送往返，預先登記參加更可獲贈禮品！

粉嶺哥爾夫球場5大免費活動！哥爾夫體驗/參觀百年建築/蝴蝶園

香港哥爾夫球會首次在粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，公眾在7月24日可以免費入場參與5大活動！當日不但能夠免費進入逾百年歷史的粉嶺球場舊場1號洞至8號洞，仲可以參觀蝴蝶園、體驗打哥爾夫球等豐富活動！

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香港哥爾夫球會同樂日【1】哥爾夫體驗

當天將會在粉嶺球場舊場舉辦哥爾夫球體驗活動，參加者可獲球會教練指導，利用膠桿和膠波學習開球和打球姿勢等基本技巧，有興趣試玩哥爾夫球就切勿錯過！

圖片來源：香港哥爾夫球會

香港哥爾夫球會同樂日【2】參觀蝴蝶園

位於舊場第8洞附近的蝴蝶園有超過110種蝴蝶出沒，包括一身金黃色、被譽為香港最漂亮蝴蝶之一的裳鳳蝶。參加者士有機會近距離觀賞蝴蝶，以及探訪由球會收養的非洲陸龜！

香港哥爾夫球會同樂日【3】參觀三級歷史建築

蝴蝶園附近的涼亭是逾百年歷史的三級歷史建築，採用中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾典雅，可以去盡情打卡！

香港哥爾夫球會同樂日【4】攀樹體驗

來自樹木拓展學會的專業樹藝師將為小朋友提供康樂攀樹、三角床、林間飛渡（zipline）和樹木導賞活動，讓小朋友遊玩之餘也能學習保育知識。

香港哥爾夫球會同樂日【5】漫步球場

活動當天將會全面開放舊場第1至8洞，參加者可以在球場內的小山丘、羊腸小徑、古樹群、荷花池等打卡位漫步！

香港哥爾夫球會同樂日原訂在7月1日舉行，但因為惡劣天氣延期至7月24日，有興趣的話可以當日即場參觀或在球會網站預先登記入場，凡登記更可獲贈禮物一份！

活動當日將會有免費穿梭巴士接送往送港鐵上水站及粉嶺球場，班次詳情可以查閱球會官方公布。

香港哥爾夫球會同樂日



日期：2022年7月24日

時間：14:00-18:00

地點：香港新界上水粉錦路公路 1 號

交通：免費穿梭巴士往返上水港鐵站 C 出口至粉嶺球場（14:20-18:40；每20分鐘一班車）／港鐵上水站乘搭77K巴士、57K小巴或的士前往球會，如步行則需 15 至 20 分鐘

活動網址及登記：https://bit.ly/3xJJ2fj

*改期後登記安排將於球會網站及Facebook專頁公布

