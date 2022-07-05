MiFFY精品店登陸觀塘 必入手13大Miffy好物 咖啡壺/泡麵碗/口罩

【MiFFY精品店】MiFFY精品店正式登陸觀塘APM，帶來多款MiFFY主題獨家精品，以及台灣、日本及荷蘭直送手信，包括北歐風咖啡壺、泡麵碗，還有得意造型的香薰蠟燭，同步更推出限時優惠，買滿額再送MiFFY精品，即看必入手13大Miffy好物！

MiFFY精品店登陸觀塘 必入手13大Miffy好物 可愛咖啡壺+得意泡麵碗

7月1日至31日期間，MiFFY主題精品店將登陸觀塘APM，精品店由香港品牌你好優物 GoodieShopHK獲荷蘭正版授權，帶來多款MiFFY主題獨家精品，以及台灣、日本及荷蘭直送手信！

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（圖片來源：官方提供）

必入手MiFFY舒眠系香氛蠟燭，由本地手工香薰蠟燭品牌BeCandle推出，全手工製造，香薰味道分別是茶香和橙花，有助放鬆安眠入睡，適合睡眠使用，售$388/套、$238/個。

手工香薰蠟燭品牌BeCandle - MiFFY舒眠系香氛蠟燭，售$388/套、$238/個。（圖片來源：官方提供）

由台灣直送的MiFFY北歐式咖啡壺，外觀採用莫蘭迪色系，莫蘭迪藍或淡綠色，以及磨砂壺身配上木柄握，充滿北歐簡約典雅的感覺，是格調生活必入手好物，售$399/個。另外還有MiFFY泡麵碗、錢罌、立體防護口罩等，MiFFY粉絲必入手！

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MiFFY精品店開幕更推出限定優惠，於門市購物或預訂產品滿$100，即送MiFFY實用收納盒；預訂預購產品滿$280， 可享免運費順豐送貨優惠；買防疫產品2件或以上，更送價值逾$88神秘禮品！

MiFFY精品店

日期：7月1日至7月31日

地址：香港九龍觀塘觀塘道 418 號 apm 地下（東亞銀行對面）

營業時間：中午12時至晚上9時