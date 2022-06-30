【豐澤優惠】豐澤門市及網店最近推出最新7大優惠！由即日起，豐澤門市及網店推出7大限時快閃優惠，當中包括有小米產品、手機優惠、電子產品優惠等，亦涵蓋多款廚具、大小型家電及電子產品等，部分低至3折發售。

豐澤優惠｜豐澤7大優惠低至3折 手機勁減2千！小米家電/廚具$99起

（圖片來源：豐澤）

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豐澤優惠【1】夏日快閃優惠低至3折

豐澤由即日起，門市及網店推出「夏日快閃優惠」，各款家庭電器、 電子產品減價低至3折，涵蓋多款美容或護理產品，例如美容儀、脫毛機、鬚刨、電動牙刷等， 亦有智能手機、電腦、視聽娛樂等產品低至$99，更多產品優惠請前往官網查詢。

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豐澤優惠【1】夏日快閃優惠

優惠日期：由即日起

購買地點：豐澤門市及網店



豐澤優惠【2】豐澤健身器材低至35折

豐澤網店由即日起，精選健身器材產品低至35折，多款跑步機﹑單車機﹑啞鈴﹑瑜伽用品﹑營養補充品、電子磅、按摩機、運動貼等限時勁大減價，售價$52起，記得前往網店掃貨！

豐澤優惠【2】豐澤健身器材低至35折

優惠日期：由即日起

購買地點：豐澤網店



豐澤優惠【3】鬚刨及剪髮器快閃優惠低至53折

豐澤即日起至7月10日，推出鬚刨及剪髮器快閃優惠低至53折，多款精選男士電動鬚刨﹑剃鬚刀、理髮剪髮器均做優惠，其中包括BRAUN百靈、PHILIPS 飛利浦、PANASONIC 樂聲牌等品牌，有興趣可趁低價入手。

（圖片來源：豐澤）

豐澤優惠【3】鬚刨及剪髮器快閃優惠低至53折

優惠日期：由即日起至7月10日

購買地點：豐澤網店



豐澤優惠【4】限時精選抽濕機低至51折

豐澤網店由即日起，推出限時精選抽濕機優惠低至51折，多款抽濕機減價，當中包括豐澤牌、開利、聲寶、PHILIPS飛利浦等多個品牌抽濕機，售價$1,800起，更多優惠請至豐澤查詢。

豐澤優惠【4】限時精選抽濕機低至51折

優惠日期：由即日起

購買地點：豐澤門市及網店



豐澤優惠【5】LG指定型號冷氣低至77折

豐澤由即日起至7月10日，推出LG指定型號冷氣優惠低至77折，由3/4匹至2匹功率都有。此外，同時有多款精選冷氣更低至67折，當中包括有窗口式、分體式等冷氣機，涵蓋超過20個品牌，包括SAMSUNG、三菱、MIDEA美的、樂信牌等$3,980起！

豐澤優惠【5】冷氣機低至77折

優惠日期：由即日起至7月10日

購買地點：豐澤門市及網店



豐澤優惠【6】小米7月優惠低至76折

豐澤網店由即日起至7月7日，推出精選小米7月快閃優惠低至76折，包括智能手機及周邊配件如Redmi紅米、Mi小米平板等$839起；此外，亦有智能手錶、智能耳機或喇叭，及智能家居如無線吸塵機、空氣淨化器等$219起，大家有興趣可以前往選購。

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豐澤優惠【6】小米7月優惠低至76折

優惠日期：由即日起至7月7日

購買地點：豐澤門市及網店



豐澤優惠【7】SAMSUNG指定家電快優惠

豐澤網店由即日起至7月10日，推出SAMSUNG產品快閃優惠，多款精選手機、智能手錶電腦均劈價，其中包括洗衣機、吸塵機、雪櫃等，售價$2,590起，更多優惠請至官網查詢。

（圖片來源：豐澤）

豐澤優惠【7】SAMSUNG產品快閃優惠

優惠日期：由即日起至7月10日

購買地點：豐澤網店

