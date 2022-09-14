【IKEA優惠】宜家家居推出超抵買限時優惠，超過270款廚具、浴室用品、床具、家居小物、家俬等$5起即可入手，當中床具更劈價激減高達$1,090，非常抵買！想為家居添置新品的朋友，要把握IKEA優惠入手心水產品喇！

IKEA傢品優惠$5起！限時劈價床品激減$1,090、收納小物$20有找

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（圖片來源：IKEA）

IKEA宜家家居官網推出限時優惠「慳家至抵價」，由即日起至9月21日，多達273款精選廚具、浴室用品、床具、家居小物、毛公仔、儲物用品、家俬等都有低至半價優惠，當中浴室用品折後只需$5起可入手，IKEA床具系列最高更激減$1,090，非常抵買！

（圖片來源：IKEA）

今次IKEA優惠「慳家至抵價」，適用於273款精選家居小物及日用品，包括刷子（$5，原價$9.9）、碟夾（$7，原價$14.9）、花盆（$15，原價$15.9）、咕𠱸套（$20，原價$69.9）、鋼條籃連手抽（$59，原價$199.9）、4臂吊燈（$79，原價$459.9）等。

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另外，多款床具、廚具、櫥櫃等都有劈價優惠。上牆貯物架（$409，原價$469）、煮食用具5件裝（$399，原價$629.9）、人體工學枕頭（$299，原價$399.9）、LED櫃燈（$49，原價$219.9）、雙人獨立袋裝特級承托彈簧床褥（$3,900，原價$49,90）等。

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此外，yuu會員另設有3大優惠，即日起至9月14日yuu會員購買指定精選產品，可享額外95折優惠；在優惠期內，所有yuu會員買滿$500，可享5倍yuu會員積分優惠；同時，yuu會員在優惠推廣期間，可在yuu應用程式內，分別可以10,000積分及14,000積分，換取$55及$80現金券，於購物時使用。

（圖片來源：IKEA）

IKEA宜家家居限時優惠

日期：即日起至9月21日

地點：IKEA官網

官網：https://www.ikea.com.hk/zh/campaign/sale

