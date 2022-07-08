UNIQLO推出綠色多啦A夢系列！男女裝T恤/限定環保袋/公仔$79起

【UNIQLO】為支持海洋清潔行動，UNIQLO宣布推出象徵環保的綠色多啦A夢的系列商品，包括男女裝T恤、限定環保袋以及限定版多啦A夢公仔，7月份起全球開賣，現時香港門市及網店都有得買喇！

UNIQLO推出綠色多啦A夢 支持海洋清潔行動！男女裝T恤+限定環保袋

UNIQLO宣布推出「JOIN: THE POWER OF CLOTHING（多啦A夢可持續發展模式）」系列商品，多啦A夢由藍色變成綠色，象徵環保永續，並於7月起至7月31日於全球UNIQLO（包括香港）開賣，有興趣的朋友記得入手！

（圖片來源：UNIQLO）

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今次商品包括有男女裝/童裝T恤、限定環保袋，以及限定版綠色多啦A夢公仔，設計以簡約，即看系列商品詳情：

UNIQLO綠色多啦A夢系列【1】短袖印花T恤

白色T恤的正面口袋上印有綠色多啦A夢圖案，背面印有「UNLOCKING THE POWER OF CLOTHING」等字樣，分別設有男女裝或童裝，售價為$99或$79。

UNIQLO綠色多啦A夢系列【2】限定環保袋

「JOIN: THE POWER OF CLOTHING」聯名系列環保袋，100%採用再生聚酯纖維製成，為可再生收納式環保袋，售價$79。

UNIQLO綠色多啦A夢系列【3】公仔

多啦A夢一改以往的藍色造型，化身成全綠色公仔，選用100%採用再生聚酯纖維製成，實屬難得一見，現時香港幾乎已經賣斷市，售價$149。

（圖片來源：UNIQLO）

今次UNIQLO推出的綠色版多啦A夢系列商品，旨在支持海洋清潔行動，顧客憑購買再生物料製造的商品，或者BLUE CYCLE JEANS環保牛仔褲，UNIQLO會向日本財團（Nippon Foundation）捐錢，大家有興趣可以前往選購！

綠色多啦A夢 「JOIN: THE POWER OF CLOTHING」系列商品 詳情

推廣日期：即日起至7月31日

推廣地點：UNIQLO門市及網店

