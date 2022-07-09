IKEA首設Carosell專區！200款陳列品/絕版傢俬3折起！儲物櫃/梳化

IKEA宜家家居首次在Carousell平台開設專區，200件減價家品低至3折起！IKEA九龍灣分店在二手買賣平台Carousell設立帳戶，以最平3折優惠價售賣多款絕版或陳列品，不少更是幾乎全新的商品。下次買傢俬時不妨考慮選購這些狀態良好的二手產品，減少浪費！

IKEA首設Carosell專區 200款二手傢俬低至3折！儲物櫃/梳化/桌椅

IKEA宜家家居在網上二手買賣平台Carousell開設專區，發售多款能夠正常操作或保養良好的二手傢俬！IKEA九龍灣分店成為首間設有 Carousell賬戶的分店，二手產品專區發售多達200件優惠貨品，包括由其他消費者上架銷售的二手IKEA產品，還有IKEA九龍灣店特價品區內的絕版或只剩餘少量貨存的貨品及陳列品！

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IKEA Carousell專區有售各款儲物櫃、梳化以及桌椅等，首批二手傢俬價格由$139.9至$4,500不等，不少都是全新或幾乎全新！部分產品已經極快售罄，專區每逢星期一更新貨品款式，若反應熱烈更會在一星期內進行兩次更新！

在專區內選購心水貨品後，可以去IKEA九龍灣分店完成購買程序，並即時檢查貨品。九龍灣分店更設有特價專區，可以現場揀選多款二手家飾家品。

由即日起至8月31日，經Carousell IKEA專區購買產品，更可到IKEA九龍灣分店客戶服務部換取$20優惠券。以經濟實惠價格買入傢俬之餘，又可以減少浪費！

IKEA Carousell 二手傢俬專區



網址及詳情：https://www.carousell.com.hk/u/IKEAKowloonBay/

優惠券換領日期：即日起至8月31日



IKEA九龍灣分店



地址：九龍灣宏照道38號MegaBox 四樓

營業時間：10:30-22:30

